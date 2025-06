Discord: in arrivo l'applicazione nativa per Windows Arm, promettenti novità in arrivo

Buone notizie per tutti gli utenti di Windows Arm: Discord ha confermato che sta lavorando a una versione nativa della sua app per questo sistema operativo. Al momento, chi utilizza Discord su Windows on Arm deve accontentarsi di una versione emulata, che purtroppo funziona lentamente e non garantisce le stesse prestazioni della versione standard.

Discord su Windows Arm: ecco i dettagli

Discord ha confermato di aver iniziato lo sviluppo di una versione specifica per Windows on Arm, e questo rappresenta un passo importante per migliorare l'esperienza utente. In particolare, Discord è un'applicazione complessa e molto usata per le comunicazioni vocali e testuali, soprattutto in ambito gaming. Quando si parla con più persone contemporaneamente, la velocità e la stabilità del software sono fondamentali.

Logo Discord

Questa sua complessità rendeva la versione emulata molto frustrante e tediosa. Spesso, tra le altre cose, viene utilizzata anche per trasmettere in tempo reale, tramite la condivisione schermo, determinati contenuti. In questo modo, con un'app nativa, l'intera esperienza su Windows Arm subirà dei notevoli miglioramenti.