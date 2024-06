PS5 ottiene un aggiornamento di sistema con chat vocale su Discord e altre novità disponibili da oggi

PS5 ha ricevuto in questi minuti il nuovo aggiornamento di sistema, che tra le altre cose introduce l'annunciato supporto per la chat vocale su Discord e diverse altre novità, in quello che viene definito update 24.04-09.40.00 del 13 giugno 2024.

In pratica, l'update che era stato preannunciato con la descrizione del supporto per la chat vocale di Discord è stato messo a disposizione proprio nelle ore successive con questo, che introduce comunque anche alcune altre novità per PS5, disponibili con l'aggiornamento al firmware.

Tra le note troviamo anche un'estensione delle funzionalità per gli account dei bambini su PS5 e un ampliamento della compatibilità con alcuni accessori, in particolare con le cuffie Pulse, come vediamo nelle note ufficiali dell'update.