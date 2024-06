iOS 18 e iPadOS 18: la lista completa dei dispositivi compatibili, con qualche sorpresa

Apple ha ufficialmente svelato iOS 18 e iPadOS 18, i nuovi sistemi operativi per iPhone e iPad che saranno disponibili per tutti gli utenti a partire dall'autunno 2024.

Oltre alle tante novità per iPhone all'insegna della personalizzazione di cui tanto si è parlato, una delle curiosità più diffuse riguardava i dispositivi compatibili. Ebbene, la lista ufficiale è stata diffusa ed è ricca di sorprese:

iPhone compatibili con iOS 18

iPhone SE (2a generazione e successivi)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Alcune schermate di iOS 18

iPad compatibili con iPadOS 18

iPad mini (5a generazione e successivi)

iPad (7a generazione e successivi)

iPad Air (3a generazione e successivi)

iPad Air (M2)

iPad Pro 11" (1a generazione e successivi)

iPad Pro 12,9" (3a generazione e successivi)

iPad Pro (M4)

Come possiamo notare, la lista dei dispositivi compatibili con iOS 18 è davvero ampia e include tutti gli iPhone a partire dall'iPhone SE di seconda generazione, uscito nel 2016. Questo significa che anche i possessori di iPhone non recenti potranno godere delle ultime novità del sistema operativo Apple.

Per quanto riguarda iPadOS 18, la lista è leggermente più corta, ma include comunque tutti gli iPad Air e iPad Pro rilasciati a partire dal 2018. Ricordiamo però che alcune delle funzionalità annunciate potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi compatibili.

Come sapete, poi, oltre alla lista dei dispositivi compatibili, Apple ha anche fornito alcune informazioni sulle nuove funzionalità in arrivo con iOS 18 e iPadOS 18. Tra le più interessanti, ricordiamo:

Un nuovo schermo di blocco con maggiori possibilità di personalizzazione

con maggiori possibilità di personalizzazione Migliorie alle app Foto e Messaggi

Nuovi widget per la schermata iniziale

per la schermata iniziale Funzionalità multitasking avanzate su iPad

su iPad Maggiori controlli sulla privacy

Insomma, iOS 18 e iPadOS 18 promettono di essere aggiornamenti davvero ricchi di novità e trovate tutto nel già citato articolo dedicato alle tante novità per iPhone all'insegna della personalizzazione. Se non vedete l'ora di provarli, preparate i vostri dispositivi perché l'autunno è alle porte: sebbene non abbiamo ancora una data di uscita precisa, infatti, Apple ha confermato iOS 18 e iPadOS 18 proprio per l'autunno 2024.