iOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1 sono disponibili da oggi: torna il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, ma non in Italia

Apple ha rilasciato oggi iOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1, due aggiornamenti che riportano il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue sugli Apple Watch venduti negli Stati Uniti. La funzione, rimossa a inizio 2024 a seguito di una disputa legale con Masimo, torna disponibile grazie a una recente decisione delle autorità doganali statunitensi.
La disputa legale e la sospensione della funzione
Nel gennaio 2024, la United States International Trade Commission (ITC) aveva stabilito che Apple avesse violato brevetti legati alla tecnologia di rilevamento dell'ossigeno nel sangue, ordinando un blocco commerciale. Per conformarsi alla sentenza ed evitare il divieto di vendita, Apple aveva disabilitato la funzione sui modelli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 distribuiti negli USA, pur continuando a venderli in altri mercati senza restrizioni.
Con gli ultimi aggiornamenti, Apple introduce un workaround: i dati raccolti dal sensore dell'orologio verranno elaborati direttamente su un iPhone associato, e non più sul dispositivo da polso. I risultati saranno consultabili nella sezione App Salute > Apparato respiratorio e non compariranno più in tempo reale sul display dell'Apple Watch.
Modelli interessati e disponibilità della funzione
La riattivazione riguarda esclusivamente gli Apple Watch Series 9, Series 10 e Ultra 2 venduti negli Stati Uniti e privi della funzione al momento dell'acquisto. I modelli precedenti, così come tutte le versioni commercializzate fuori dal territorio americano, non avevano subito alcuna limitazione e continueranno a funzionare come sempre.
Gli utenti possono scaricare iOS 18.6.1 su iPhone da Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Per watchOS 11.6.1, l'update è disponibile nell'app Watch su iPhone per i modelli compatibili.