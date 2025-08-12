iOS 26 beta 6: nuove suonerie, fotocamera corretta e prestazioni più rapide

All'interno della sesta versione della beta di iOS 26 sono state riscontrate una nuova serie di funzioni che migliorano fotocamera e prestazioni... oltre che delle nuove suonerie.

Apple ha rilasciato la sesta beta per sviluppatori di iOS 26, insieme agli aggiornamenti per iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac e altri dispositivi. Con l'avvicinarsi del lancio pubblico previsto per settembre, le modifiche sono meno radicali, ma non mancano novità interessanti, tra cui nuove suonerie, correzioni nell'app Fotocamera, animazioni più fluide e un'esperienza di onboarding rinnovata. Tra le sorprese di iOS 26 beta 6 spiccano sei nuove suonerie, tutte varianti della storica "Reflection". La più discussa è "Dreamer", che sui social è stata definita "un bop", "pazzesca" e "super coinvolgente", tanto da spingere alcuni a uscire dalla modalità silenziosa.

iOS 26 beta 6: fotocamera e prestazioni Sul fronte Fotocamera, Apple sembra aver chiuso la controversia legata alla direzione dello swipe per cambiare modalità di scatto. Nelle precedenti beta, la modifica alla gesture aveva generato lamentele per aver rotto la memoria muscolare degli utenti. Nella beta 5, era stato introdotto un interruttore nelle impostazioni per ripristinare la "Modalità Classica", ma in questa release Apple ha deciso di eliminare il toggle e riportare la direzione originale, allineandosi al comportamento tradizionale delle altre app native. Beta 5 di iOS 26: ecco un pratico riepilogo delle novità Le prestazioni generali risultano più reattive grazie a transizioni accelerate e nuove animazioni di apertura e chiusura delle app, rendendo l'esperienza più fluida. Il design Liquid Glass, ancora in fase di ottimizzazione, riceve ritocchi per migliorare la leggibilità e intensificare l'effetto "vetro" in alcune aree. Ora, passando tra le schede di un'app, il selettore trasparente mostra una maggiore dispersione di colore; anche la schermata di blocco e alcuni toggle beneficiano dell'effetto.