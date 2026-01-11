Snapdragon X2 Plus non basta a colmare il gap con Apple: l'M4 vince in 4 benchmark su 5

La sfida tra Qualcomm e Apple nel settore dei chip per notebook continua a sorridere alla società di Cupertino. Secondo una serie di benchmark sintetici pubblicati da PCMag e ripresi da Wccftech, il nuovo Snapdragon X2 Plus non riesce a superare l'Apple M4, un SoC di precedente generazione lanciato nel 2024, perdendo in quattro test su cinque tra CPU e GPU.
Lo Snapdragon X2 Plus rappresenta un'evoluzione diretta dello Snapdragon X Plus ed è pensato per alimentare notebook Windows ARM più accessibili, posizionandosi sotto le varianti Elite ed Elite Extreme. Sulla carta, il chip Qualcomm introduce numerosi miglioramenti architetturali, ma i risultati mostrano come le prestazioni non siano ancora sufficienti per colmare il divario con Apple.
L'M4 domina nei test rispetto a Snapdragon X2 Plus
Nei test Cinebench 2024, l'M4 domina nettamente in single-core con un punteggio di 173 contro i 133 dello Snapdragon X2 Plus, segnando un vantaggio di oltre il 30%. In multi-core, invece, il chip Qualcomm riesce a ottenere una vittoria di misura, con 1.011 punti contro i 993 dell'M4, pari a un vantaggio dell'1,81%. Il quadro cambia nuovamente con Geekbench 6.
Nel test single-core, l'M4 raggiunge 3.859 punti, superando lo Snapdragon X2 Plus fermo a 3.311. Anche nel multi-core Apple mantiene un lieve margine, con 15.093 punti contro i 14.940 del concorrente. Ancora più marcata è la distanza sul fronte grafico. Nei benchmark 3DMark Steel Nomad Light e 3DMark Solar Bay, l'M4 risulta rispettivamente più veloce del 28,76% e del 24,39%, confermando la superiorità della GPU Apple rispetto alla soluzione integrata di Qualcomm.
Lo Snapdragon X2 Plus testato, però, era un reference design
È importante sottolineare che lo Snapdragon X2 Plus testato era un reference design, mentre le versioni destinate ai laptop commerciali potrebbero offrire prestazioni leggermente inferiori.
Questo dettaglio rende il confronto ancora più sfavorevole per Qualcomm, soprattutto considerando che l'M4 non rappresenta nemmeno l'ultima generazione di Apple Silicon, con l'M5 destinato a spingere ulteriormente l'asticella delle prestazioni.
Nonostante questi risultati deludenti, CPU e GPU non saranno gli unici parametri di valutazione. Efficienza energetica, autonomia, integrazione con Windows on ARM e accelerazione AI potrebbero offrire a Qualcomm margini di recupero