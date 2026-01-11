Snapdragon X2 Plus non basta a colmare il gap con Apple: l'M4 vince in 4 benchmark su 5

I benchmark sintetici mostrano che lo Snapdragon X2 Plus perde contro l'Apple M4 in quattro test su cinque tra CPU e GPU. Scopriamo insieme i dettagli.

La sfida tra Qualcomm e Apple nel settore dei chip per notebook continua a sorridere alla società di Cupertino. Secondo una serie di benchmark sintetici pubblicati da PCMag e ripresi da Wccftech, il nuovo Snapdragon X2 Plus non riesce a superare l'Apple M4, un SoC di precedente generazione lanciato nel 2024, perdendo in quattro test su cinque tra CPU e GPU. Lo Snapdragon X2 Plus rappresenta un'evoluzione diretta dello Snapdragon X Plus ed è pensato per alimentare notebook Windows ARM più accessibili, posizionandosi sotto le varianti Elite ed Elite Extreme. Sulla carta, il chip Qualcomm introduce numerosi miglioramenti architetturali, ma i risultati mostrano come le prestazioni non siano ancora sufficienti per colmare il divario con Apple.

L'M4 domina nei test rispetto a Snapdragon X2 Plus Nei test Cinebench 2024, l'M4 domina nettamente in single-core con un punteggio di 173 contro i 133 dello Snapdragon X2 Plus, segnando un vantaggio di oltre il 30%. In multi-core, invece, il chip Qualcomm riesce a ottenere una vittoria di misura, con 1.011 punti contro i 993 dell'M4, pari a un vantaggio dell'1,81%. Il quadro cambia nuovamente con Geekbench 6. Snapdragon X2 Plus debutta al CES 2026: Qualcomm presenta il salto di qualità per i laptop Windows on ARM Nel test single-core, l'M4 raggiunge 3.859 punti, superando lo Snapdragon X2 Plus fermo a 3.311. Anche nel multi-core Apple mantiene un lieve margine, con 15.093 punti contro i 14.940 del concorrente. Ancora più marcata è la distanza sul fronte grafico. Nei benchmark 3DMark Steel Nomad Light e 3DMark Solar Bay, l'M4 risulta rispettivamente più veloce del 28,76% e del 24,39%, confermando la superiorità della GPU Apple rispetto alla soluzione integrata di Qualcomm.