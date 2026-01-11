Fallout: New Vegas sta per tornare? Un indizio scatena nuove voci su una Remaster

La questione è legata a un post sul canale Reddit ufficiale di Bethesda UK, nel quale compare Fallout: New Vegas come uno dei giochi da sperimentare sulle nuove piattaforme, senza però che sia stato aggiornato specificamente per Xbox Series X|S e PS5 .

A dire il vero la questione è ancora estremamente vaga, ma considerando le varie testimonianze di insider e giornalisti sulla possibilità che i due capitoli di Fallout possano tornare sul mercato in qualche forma, possiamo provare a prendere anche questo in considerazione.

Una scelta che desta sospetti

Insomma è una questione alquanto flebile, ma come potete vedere a questo indirizzo, Bethesda UK ha pubblicato una sorta di guida sul "Fallout giusto per voi", probabilmente sfruttando il successo della serie TV per spingere nuovi utenti a sperimentare i videogiochi della serie.

Nella lista compaiono alcuni titoli ovvi come Fallout 76, Fallout 4: Anniversary Edition e Fallout Shelter, che sono sostanzialmente giochi attuali, ma tra questi c'è anche un Fallout: New Vegas che potrebbe risultare una sorta di outsider.

A destare maggiore sospetto è poi il fatto che tra le piattaforme indicate per il gioco ci siano Xbox Series X|S e PS5: mentre sulla prima il titolo è effettivamente giocabile in retro-compatibilità, sulla seconda l'unico sistema è attraverso l'emulazione via PlayStation Plus, cosa che rende strana tale segnalazione.

La supposizione che può emergere è il fatto che ci sia in vista un ritorno di Fallout: New Vegas come riedizione per le nuove piattaforme o una Remaster, cosa che effettivamente era stata suggerita anche dal giornalista Jez Corden su Windows Central, ma che sembrava ancora piuttosto lontana e comunque successiva al potenziale Fallout 3 Remastered.