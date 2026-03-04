Il team di supporto di Fallout dice che non sta suggerendo l'arrivo di un nuovo gioco

Ricordiamo che Iron Galaxy Studios è un team di supporto che ha collaborato con Bethesda e Microsoft per giochi come Killer Instinct, Skyrim e Fallout 76. Ora, però, la compagnia dice che è stato solo un fraintendimento .

Come vi abbiamo recentemente indicato, una fotografia pubblicata da Iron Galaxy Studios ha spinto molti a pensare che il port di un vecchio Fallout sarebbe presto in arrivo .

Cosa ha detto Iron Galaxy Studios

Come potete vedere nel post di Bluesky qui sotto, Iron Galaxy Studios ha scritto in data 26 febbraio; "Oggi è il giorno del nostro meeting aziendale di febbraio. È ora di mettersi in pari su quanto la compagnia ha realizzato e cosa faremo in futuro all'interno di Iron Galaxy".

Il punto fondamentale è che nel post c'è un'immagine di Fallout: New Vegas, il che ha ovviamente fatto sperare i fan nell'arrivo di un port o di una remaster. Pare però che non sia affatto così, sulla base di un nuovo messaggio del team.

Iron Galaxy Studios ha infatti scritto: "Ci spiace disturbare le acque, ma quello era solo uno sguardo dietro le quinte ai nostri meeting aziendali. Usiamo quell'immagine ogni mese e non ha nulla a che fare con nuovi progetti di Fallout. Come potete immaginare, anche noi amiamo Fallout. Ora perdonateci ma dobbiamo tornare dentro il nostro vault".

Diteci, cosa ne pensate? Avete davvero sperato in una remaster di Fallout? Ricordiamo infine che The Elder Scrolls 6 tornerà allo "stile classico di Bethesda" dopo gli esperimenti di Starfield e Fallout 76.