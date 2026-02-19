The Elder Scrolls 6 tornerà allo “stile classico di Bethesda” dopo le deviazioni di Starfield e Fallout 76

Intervistato da Kinda Funny, Howard ha spiegato che gli ultimi due giochi dello studio sono stati "delle deviazioni creative ", mentre con il prossimo gioco possiamo aspettarci una sorta di ritorno alle origini, il che dovrebbe fare la gioia di molti fan.

Dopo gli esperimenti condotti con l'MMO Fallout 76 e con la nuova IP Starfield, i giocatori possono aspettarsi che The Elder Scrolls 6 rappresenti un ritorno allo "stile classico di Bethesda". A dirlo è Todd Howard, che ha spiegato come il nuovo capitolo recupererà l'impostazione tradizionale degli RPG open world dello studio.

Lo stile che piace a Bethesda e ai fan

"Abbiamo uno stile ben preciso che piace a noi e ai nostri fan, e vogliamo continuare a migliorarlo. Credo che, in un certo senso, Fallout 76 e Starfield siano stati una sorta di deviazione creativa rispetto al classico Skyrim, un Fallout 3 o un Fallout 4, Oblivion, dove esplori un mondo in un certo modo. E ora che siamo tornati a lavorare su The Elder Scrolls 6, stiamo tornando a quello stile classico che ci è mancato e che conosciamo davvero, davvero bene."

Todd Howard

Più avanti nell'intervista Howard aggiunge che "la maggior parte delle persone che hanno lavorato a Skyrim è ancora qui", mentre nuove figure si sono unite allo studio portando esperienze maturate in altri team, contribuendo così allo sviluppo di TES6.

Howard ha inoltre confermato che The Elder Scrolls 6 utilizzerà il Creation Engine 3, la nuova versione potenziata del motore proprietario dello studio. Ha anche anticipato che Bethesda rivelerà presto i piani futuri per Starfield, pur precisando che i fan non devono aspettarsi una rivoluzionaria versione 2.0.