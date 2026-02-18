Starfield 2.0 esiste? Todd Howard dice di abbassare le aspettative e promette novità a breve

Intervistato da Kinda Funny, Todd Howard ha confermato che novità per Starfield sono in arrivo : negli ultimi mesi Bethesda è tornata a concentrarsi attivamente sul gioco e prevede di condividere aggiornamenti a breve. Tuttavia, Howard ha anche voluto chiarire che ciò che è in programma non è affatto il famoso "Starfield 2.0" di cui si parla online, e che alcuni giocatori potrebbero essersi fatti idee troppo ottimistiche .

Il prossimo aggiornamento non cambierà la vostra opinione su Starfield se non vi è piaciuto

"Ovviamente abbiamo lavorato a molti contenuti per Starfield, anche se non ne abbiamo ancora parlato", ha detto Howard a Kinda Funny. "La fine dello scorso anno per noi è stata complicata: ci sono periodi in cui ci concentriamo su determinate IP e franchise, e Fallout ha chiaramente dominato l'autunno e l'inizio di quest'anno, come avete visto. Posso però dire a tutti che ne parleremo molto presto. Stiamo entrando in una fase in cui inizieremo davvero a parlare di Starfield e a mostrarlo nel modo giusto."

Howard ha poi chiarito che l'aggiornamento in arrivo piacerà molto a chi già ama Starfield, ma non cambierà la percezione di chi non è rimasto colpito dal gioco al lancio. In altre parole, la fantomatica versione 2.0 che rivoluziona tutto non esiste.

"Non è Starfield 2.0, ho visto circolare questa definizione, quindi per chiarire le aspettative: se vi piace Starfield, pensiamo che amerete questo aggiornamento. Sono miglioramenti e cambiamenti che modificano il gioco non in modo isolato, ma più a livello di "meta", usando lo spazio e le sue dinamiche in modi che finora non avevamo esplorato."

"Ma se Starfield non vi ha conquistato fin da subito o l'avete trovato noioso in certi momenti, non credo che questo aggiornamento cambierà radicalmente la vostra opinione. Se invece siete tra quelli che amano Starfield, allora pensiamo che sarete davvero soddisfatti."

Tra le voci di corridoio circolano anche indiscrezioni su una versione PS5 ormai vicina all'uscita, mentre una conversione per Switch 2 sarebbe stata messa in pausa dopo una prima fase di lavorazione. Per ora, però, si tratta solo di rumor: non resta che attendere comunicazioni ufficiali da Bethesda per capire cosa c'è di vero.