Starfield per PS5 verrà annunciato allo State of Play? Un noto insider dice la sua

Considerando che il nuovo State of Play di PlayStation in arrivo questa settimana durerà un'ora è chiaro che le voci di corridoio tendono a metterci dentro veramente di tutto, compresa la possibile versione PS5 di Starfield, ma secondo un noto insider l'annuncio di questa avrebbe sarebbe collocato in un altro periodo, al di fuori di questo evento.

Secondo Shinobi602, insider considerato molto affidabile fin qui, l'annuncio di Starfield su PS5 dovrebbe avvenire a marzo, e dunque non sarebbe previsto all'interno dello State of Play del 12 febbraio, con un lancio che potrebbe avvenire anche poco dopo la presentazione.

In effetti, la collocazione temporale potrebbe accordarsi bene alle voci di corridoio che parlano della possibile uscita sulla console Sony nel mese di aprile, ma ovviamente non c'è nulla di ufficiale al momento.