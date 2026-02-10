Starfield per PS5 verrà annunciato allo State of Play? Un noto insider dice la sua

Considerando che il nuovo State of Play di PlayStation in arrivo questa settimana durerà un'ora è chiaro che le voci di corridoio tendono a metterci dentro veramente di tutto, compresa la possibile versione PS5 di Starfield, ma secondo un noto insider l'annuncio di questa avrebbe sarebbe collocato in un altro periodo, al di fuori di questo evento.
Secondo Shinobi602, insider considerato molto affidabile fin qui, l'annuncio di Starfield su PS5 dovrebbe avvenire a marzo, e dunque non sarebbe previsto all'interno dello State of Play del 12 febbraio, con un lancio che potrebbe avvenire anche poco dopo la presentazione.
In effetti, la collocazione temporale potrebbe accordarsi bene alle voci di corridoio che parlano della possibile uscita sulla console Sony nel mese di aprile, ma ovviamente non c'è nulla di ufficiale al momento.
Annuncio con Update 2.0?
L'annuncio di Starfield su PS5 potrebbe coincidere con la presentazione dell'atteso aggiornamento definito "Update 2.0" che dovrebbe portare numerosi miglioramenti ed evoluzioni al gioco, sebbene non sia ancora chiaro su quali elementi si basi.
È probabile che Bethesda abbia intenzione di riservare uno spazio per la comunicazione esclusivamente dedicato a Starfield, considerando che si tratterebbe di grosse novità, dunque è verosimile che la presentazione possa avvenire al di fuori di un evento affollato come lo State of Play.
In ogni caso, per ora possiamo affidarci solo alle voci di corridoio: nonostante l'ora prevista, che consentirà una grande quantità di annunci, sembra che lo State of Play del 12 febbraio non sia destinato a contenere informazioni su Starfield.