Starfield su Nintendo Switch 2 pare sia stato rinviato internamente e potrebbe essere cancellato

Secondo una nuova indiscrezione, Bethesda starebbe lavorando a una versione Nintendo Switch 2 di Starfield, ma la compagnia avrebbe deciso internamente di rinviarla e starebbe persino valutando di cancellarla del tutto.

La soffiata arriva da Shinobi602 su ResetERA. Alla domanda se la versione Switch 2 sarebbe uscita insieme a quella PS5 (attesa ad aprile secondo una recente fuga di notizie), l'insider ha risposto: "È stata rimandata. E potrebbe non uscire affatto."