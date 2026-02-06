Starfield su Nintendo Switch 2 pare sia stato rinviato internamente e potrebbe essere cancellato

Secondo una nuova indiscrezione, Bethesda starebbe lavorando a una versione Nintendo Switch 2 di Starfield, ma la compagnia avrebbe deciso internamente di rinviarla e starebbe persino valutando di cancellarla del tutto.
La soffiata arriva da Shinobi602 su ResetERA. Alla domanda se la versione Switch 2 sarebbe uscita insieme a quella PS5 (attesa ad aprile secondo una recente fuga di notizie), l'insider ha risposto: "È stata rimandata. E potrebbe non uscire affatto."
Problemi tecnici su Switch 2?
Shinobi602 ha poi chiarito che il ritardo non è dovuto all'arrivo tardivo dei devkit di Switch 2 né a una strategia legata al periodo natalizio, ma a problemi tecnici nella realizzazione del porting, difficoltà che potrebbero rivelarsi persino insormontabili.
Come sempre, è bene prendere queste informazioni con cautela. Le voci su un possibile arrivo di Starfield su altre piattaforme circolano da tempo, alimentate anche dal nuovo approccio multipiattaforma di Microsoft, che sta portando diverse produzioni Xbox su console concorrenti.
Durante il Direct di ieri, ad esempio, sono state annunciate le versioni Switch 2 di Fallout 4, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e la data di uscita di Indiana Jones e il Cerchio Antico.