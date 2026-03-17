Starfield supporterà PS5 Pro con due modalità grafiche potenziate

Dal PlayStation Blog apprendiamo che Starfield includerà due modalità grafiche su PS5 Pro: la Visual Mode, che punta alla risoluzione 4K a 30 fps, e la Performance Mode, che offre "grafica migliorata" e 60 fps.

Bethesda ha annunciato oggi che Starfield arriverà anche su PS5. Tra i vari dettagli condivisi sul debutto del GDR sci‑fi sulla console Sony, è arrivata la conferma che il gioco supporterà PS5 Pro sin dal lancio, offrendo opzioni grafiche avanzate per chi possiede il nuovo hardware.

Confermato il supporto al DualSense, ma nessun dettaglio su PS5 base

Non sono invece stati forniti dettagli sulla versione destinata alla PS5 standard. È ragionevole aspettarsi una conversione simile a quella Xbox Series X, con più modalità grafiche pensate per privilegiare risoluzione o framerate, ma per averne la certezza sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

È stato invece confermato il pieno supporto al DualSense. I grilletti adattivi offriranno resistenze diverse a seconda dell'arma utilizzata, incluse quelle della nave spaziale. La barra luminosa segnalerà lo stato di salute del protagonista con lampeggi dedicati, mentre il touchpad permetterà di passare rapidamente dalla visuale in prima persona a quella in terza, oppure di accedere in un attimo alla mappa o allo scanner. Anche lo speaker integrato avrà un ruolo importante, riproducendo file audio trovati nel gioco e i messaggi provenienti da altre navi.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile a partire dal 7 aprile, assieme al nuovo aggiornamento gratuito Rotte Libere.