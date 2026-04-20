9

Starfield è stato il gioco più venduto della settimana in USA, al lancio su PS5

Con l'arrivo su PS5, Starfield è tornato ad essere il gioco più venduto della settimana in USA durante il periodo di lancio, cosa che non accadeva dal settembre del 2023.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/04/2026
Un'immagine di Starfield
Starfield
Starfield
Articoli News Video Immagini

Sembra che i dati ufficiali, almeno per quanto riguarda il mercato americano, siano ben più positivi delle stime iniziali per quanto riguarda il lancio di Starfield su PS5, considerando che il gioco Bethesda è stato il gioco più venduto della settimana in USA.

Nonostante anche alcuni problemi tecnici che hanno inficiato le performance, tanto da portare vari utenti a richiedere rimborsi per la presenza di numerosi crash rilevati, Starfield è risultato comunque essere il gioco più venduto nella settimana compresa tra il 6 e il 12 aprile sul mercato nord americano.

A riferirlo è stato Mat Piscatella di Circana, fonte decisamente attendibile per quanto riguarda i dati di vendita. Non è chiaro se questo risultato sia effettivamente in contrasto con le stime riportate in precedenza da Alinea Analytics, ma è probabile che quest'ultime fossero effettivamente un po' al ribasso.

Un ritorno al top dopo quasi tre anni

Comunque, in questo caso abbiamo a che fare con dati di vendita e non semplici stime, dunque si tratta di una visione ben più realistica della situazione: l'arrivo di Starfield su PS5 ha dunque comportato un notevole incremento nelle vendite del gioco Bethesda.

Come riferito da Piscatella, questa è in effetti la prima volta che Starfield torna in cima alla classifica settimanale delle vendite in USA dopo il lancio originale del gioco su PC e Xbox Series X|S, avvenuto nel settembre del 2023.

Starfield è "differente" rispetto ai soliti GDR di Bethesda, ma anche TES e Fallout all'inizio non piacevano a tutti Starfield è differente rispetto ai soliti GDR di Bethesda, ma anche TES e Fallout all'inizio non piacevano a tutti

Ovviamente, anche gli aggiornamenti lanciati il 7 aprile, con Rotte Libere e Terran Armada, potrebbero aver rilanciato le vendite su PC e Xbox Series X|S, ma è ovvio che gran parte del risultato è dovuto all'arrivo del gioco su PS5.

Nel frattempo, la settimana scorsa Starfield ha ricevuto una patch che risolve i crash, ma solo su PS5 Pro, per ora, mentre il gioco è stato classificato a Taiwan anche in versione Nintendo Switch 2, facendo pensare al possibile arrivo anche su questa piattaforma.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Starfield è stato il gioco più venduto della settimana in USA, al lancio su PS5