Starfield è stato il gioco più venduto della settimana in USA, al lancio su PS5

A riferirlo è stato Mat Piscatella di Circana, fonte decisamente attendibile per quanto riguarda i dati di vendita. Non è chiaro se questo risultato sia effettivamente in contrasto con le stime riportate in precedenza da Alinea Analytics , ma è probabile che quest'ultime fossero effettivamente un po' al ribasso.

Nonostante anche alcuni problemi tecnici che hanno inficiato le performance, tanto da portare vari utenti a richiedere rimborsi per la presenza di numerosi crash rilevati, Starfield è risultato comunque essere il gioco più venduto nella settimana compresa tra il 6 e il 12 aprile sul mercato nord americano.

Sembra che i dati ufficiali, almeno per quanto riguarda il mercato americano, siano ben più positivi delle stime iniziali per quanto riguarda il lancio di Starfield su PS5 , considerando che il gioco Bethesda è stato il gioco più venduto della settimana in USA .

Un ritorno al top dopo quasi tre anni

Comunque, in questo caso abbiamo a che fare con dati di vendita e non semplici stime, dunque si tratta di una visione ben più realistica della situazione: l'arrivo di Starfield su PS5 ha dunque comportato un notevole incremento nelle vendite del gioco Bethesda.



Come riferito da Piscatella, questa è in effetti la prima volta che Starfield torna in cima alla classifica settimanale delle vendite in USA dopo il lancio originale del gioco su PC e Xbox Series X|S, avvenuto nel settembre del 2023.

Ovviamente, anche gli aggiornamenti lanciati il 7 aprile, con Rotte Libere e Terran Armada, potrebbero aver rilanciato le vendite su PC e Xbox Series X|S, ma è ovvio che gran parte del risultato è dovuto all'arrivo del gioco su PS5.

Nel frattempo, la settimana scorsa Starfield ha ricevuto una patch che risolve i crash, ma solo su PS5 Pro, per ora, mentre il gioco è stato classificato a Taiwan anche in versione Nintendo Switch 2, facendo pensare al possibile arrivo anche su questa piattaforma.