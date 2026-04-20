I punti Microsoft Reward potranno essere usati direttamente come valuta per acquistare giochi su Xbox

Si salta un passaggio

Il cambiamento annunciato da Microsoft, attraverso un messaggio avvistato sulla sezione americana del sito Xbox, riguarda invece l'utilizzo diretto dei punti come vera e propria valuta per l'acquisto.

I Microsoft Reward tra i metodi di pagamento su Xbox

Come dimostra anche lo screenshot visibile qui sopra, i punti Microsoft Reward dovrebbero venire inseriti tra le modalità di pagamento dei prodotti sullo Store, oltre al credito Microsoft, le carte di credito registrate e PayPal.

Non sappiamo se questo possa comportare qualche effettivo vantaggio economico per l'utente, visto che non è chiaro quanto siano valutati i punti rispetto al costo in denaro, ma si tratta indubbiamente di una semplificazione del sistema, anche perché non costringe ad acquistare gift card in tagli prestabiliti (è stata infatti rimossa di recente l'opzione per personalizzare l'ammontare del credito).

A questo punto attendiamo informazioni su quando l'aggiornamento sarà effettivo e se sia disponibile anche al di fuori degli USA.