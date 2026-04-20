I punti Microsoft Reward potranno essere usati direttamente come valuta per acquistare giochi su Xbox

Si prospetta un cambiamento importante per i Microsoft Reward in ambito Xbox, considerando che i punti, a quanto pare, potranno essere utilizzati direttamente come valuta per acquistare giochi su Xbox, tra le varie modalità di acquisto previste.
Attualmente, i punti Microsoft Reward possono essere facilmente convertiti in valuta ma richiedono un passaggio: possono infatti essere investiti in carte prepagate Xbox, tra le varie possibilità offerte (oltre ad esempio alle prepagate di Amazon o altri buoni acquisto possibili).
Non c'è al momento un utilizzo diretto per l'acquisto di gioco, in quanto i punti devono essere prima investiti in crediti Xbox, quindi possono essere usati per qualsiasi acquisto su Microsoft Store o Xbox Store.
Si salta un passaggio
Il cambiamento annunciato da Microsoft, attraverso un messaggio avvistato sulla sezione americana del sito Xbox, riguarda invece l'utilizzo diretto dei punti come vera e propria valuta per l'acquisto.
Come dimostra anche lo screenshot visibile qui sopra, i punti Microsoft Reward dovrebbero venire inseriti tra le modalità di pagamento dei prodotti sullo Store, oltre al credito Microsoft, le carte di credito registrate e PayPal.
Non sappiamo se questo possa comportare qualche effettivo vantaggio economico per l'utente, visto che non è chiaro quanto siano valutati i punti rispetto al costo in denaro, ma si tratta indubbiamente di una semplificazione del sistema, anche perché non costringe ad acquistare gift card in tagli prestabiliti (è stata infatti rimossa di recente l'opzione per personalizzare l'ammontare del credito).
A questo punto attendiamo informazioni su quando l'aggiornamento sarà effettivo e se sia disponibile anche al di fuori degli USA.