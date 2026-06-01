Microsoft Surface Ultra è il nuovo laptop con NVIDIA RTX Spark e display ultra luminoso

Dopo la presentazione di NVIDIA RTX Spark per notebook e desktop Windows con agenti IA locali, Microsoft ha annunciato il nuovo Surface Ultra , un laptop che integra proprio questa piattaforma. Il dispositivo si basa su CPU con architettura ARM e su una GPU basata su architettura NVIDIA Blackwell con supporto RTX Spark, segnando un'evoluzione significativa nell'ecosistema Windows su ARM e riducendo la dipendenza da un singolo fornitore nel settore.

Le specifiche tecniche del nuovo laptop

Partiamo dal display, uno degli elementi più interessanti. Il Surface Ultra è dotato di touchscreen PixelSense Ultra mini-LED da 15 pollici, con luminosità HDR massima fino a 2000 nit, rendendolo uno dei pannelli più luminosi mai utilizzati su un dispositivo Surface. Presente anche un trackpad di grandi dimensioni e una densità di 262 ppi. Per quanto riguarda la connettività, troviamo porte HDMI, USB-C, USB-A, slot per schede SD e jack per cuffie.

Il laptop offre fino a 128 GB di memoria unificata, una configurazione pensata per gestire carichi di lavoro avanzati e l'esecuzione di modelli AI in locale, oltre a progetti creativi complessi. Microsoft ha inoltre collaborato con NVIDIA per ottimizzare la gestione delle prestazioni e dei consumi attraverso un nuovo framework di controllo energetico e termico, con l'obiettivo di migliorare il bilanciamento tra potenza e temperature anche sotto carichi intensi.

Microsoft Surface Ultra

Sul fronte software, diverse applicazioni risultano già ottimizzate per Windows su ARM o adattate all'ecosistema RTX Spark, tra cui strumenti creativi come Adobe Photoshop e Premiere, oltre a software come Blender, DaVinci Resolve, CapCut e Cubase. Anche per le applicazioni x86 non ancora native, l'emulatore Prism beneficia di miglioramenti nella gestione delle prestazioni e dell'accelerazione grafica. La GPU, basata su architettura NVIDIA Blackwell e piattaforma RTX Spark, offre un'elevata potenza di calcolo con 6.144 core e un consumo massimo dichiarato di 80W. La piattaforma CPU a 20 core combina core ad alte prestazioni e core efficienti basati su architettura ARM di ultima generazione.