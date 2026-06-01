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Call of Duty Modern Warfare 4 avrà skin assurde e poco coerenti col gioco? Il team spiega cosa farà

Una delle critiche più spesso rivolte a Call of Duty negli ultimi anni è la presenza di skin e costumi che sono completamente fuori tema con il videogioco. Ora il team ha spiegato cosa farà con Modern Warfare 4.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/06/2026
Un personaggio di Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
News Immagini

Call of Duty Modern Warfare 4 arriverà questo autunno e come ogni capitolo avrà una corposa componente online che sarà ampliata con contenuti gratuiti e a pagamento nel corso dei mesi.

Ci saranno ad esempio nuove skin e accessori per personalizzare visivamente il proprio personaggio. I fan si stanno però chiedendo che tipo di costumi saranno proposti e ora il team ha dato una risposta.

Le parole del team di Call of Duty Modern Warfare 4

Come potete vedere nel tweet qui sotto, un utente ha scherzato affermando che durante la prima stagione di Call of Duty Modern Warfare 4 le skin saranno normali, ma già a partire dalla seconda ci sarà qualcosa di ridicolo e sopra le righe, non coerente con lo stile del gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'account ufficiale di Call of Duty ha quindi risposto e ha assicurato che non sarà così. Precisamente ha scritto: "Abbiamo ricevuto il feedback. Niente stronzate. L'obiettivo è rimanere fedeli a Modern Warfare. Non ci saranno skin da clown al lancio e nelle stagioni successive".

Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sono stati classificati in Corea Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sono stati classificati in Corea

L'idea quindi è che, dopo vari capitoli nei quali sono state introdotte collaborazioni con opere che non hanno alcun legame con lo stile di Call of Duty (pensiamo ad esempio ai costumi de L'attacco dei giganti), Call of Duty Modern Warfare 4 manterrà un approccio più sobrio sia al lancio che successivamente.

Voi cosa ne pensate? Ricordiamo infine che Call of Duty: Warzone non sarà più disponibile su PS4 e Xbox One a breve.

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