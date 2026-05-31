007 First Light pare abbia avuto un budget da blockbuster e un lungo sviluppo

La televisione nazionale danese pare abbia svelato qualcosa sulla produzione di 007 First Light presso IO Interactive, che pare si sia basato su un budget da blockbuster hollywoodiano e su uno sviluppo decisamente lungo.

Non si tratta di informazioni provenienti ufficialmente dallo studio con base in Danimarca, ma vista l'importanza della fonte in questione e la vicinanza con l'azienda è possibile che si tratti di dati verosimili: si parla di 200 milioni di dollari per la creazione del gioco.

Non è chiaro se sia il budget comprensivo anche di marketing o solo di sviluppo, ma pare sia facilmente il videogioco più costoso mai creato in Danimarca.