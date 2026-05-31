007 First Light pare abbia avuto un budget da blockbuster e un lungo sviluppo

La televisione nazionale danese pare abbia svelato qualcosa sulla produzione di 007 First Light presso IO Interactive, che pare si sia basato su un budget da blockbuster hollywoodiano e su uno sviluppo decisamente lungo.
Non si tratta di informazioni provenienti ufficialmente dallo studio con base in Danimarca, ma vista l'importanza della fonte in questione e la vicinanza con l'azienda è possibile che si tratti di dati verosimili: si parla di 200 milioni di dollari per la creazione del gioco.
Non è chiaro se sia il budget comprensivo anche di marketing o solo di sviluppo, ma pare sia facilmente il videogioco più costoso mai creato in Danimarca.
Numeri da record (per la Danimarca)
Le vendite nelle prime 24 ore sembrano dimostrare già il successo dell'impresa, avendo superato 1,5 milioni di copie solo nella prima giornata di mercato, ma si è trattato di un investimento davvero molto importante.
Non sono affatto numeri inediti: in effetti rientrano nelle cifre di cui si sente parlare spesso nell'industria videoludica, specialmente se dovessero comprendere anche i costi di marketing, ma è certamente una produzione molto importante per quanto riguarda il panorama dello sviluppo in Danimarca.
Da notare anche che i lavori si sono protratti per circa sette anni, altro elementi che dimostra come questo titolo abbia coperto un'importanza capitale all'interno di IO Interactive, che comunque partiva già da una buona base di successo accumulata con la serie Hitman.
Dopo il lancio, 007 First Light riceverà nuove sfide e remix dei livelli tramite le Simulazioni Tattiche, mentre la versione Nintendo Switch 2 è attesa per questa estate, cosa che dovrebbe facilmente migliorare ulteriormente i risultati sul mercato.
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