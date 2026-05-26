007 First Light sta ricevendo dei voti entusiasti dalla critica

IO Interactive ha fatto davvero centro con 007 First Light, almeno dal punto di vista qualitativo, visti i voti altissimi che sta ricevendo dalla critica. Al momento di scrivere questa notizia, la media voto su OpenCritic è di 90, con la maggior parte dei giudizi riportati che sono di 9 o più, compresi alcuni punteggi pieni.
La nostra recensione, che gli ha assegnato 8.5, parla di "un mix perfetto tra l'aplomb spionistico della serie Hitman e l'azione cinematografica di Uncharted", ma anche di "qualche elemento fuori posto; su tutti un'intelligenza artificiale dei nemici che proprio non convince." In generale, comunque, stiamo parlando di un titolo che viene considerato ottimo e sicuramente da giocare.
L'elenco dei voti
Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei primi voti ricevuti da 007 First Light.
- VGC - 5 / 5
- Gfinity - 10 / 10
- PCMag Middle East - 5 / 5
- Manual dos Games - 10 / 10
- PPE.pl - 9.5 / 10
- SECTOR.sk - 9.5 / 10
- INFINITY AREA - 9.5 / 10
- The Nerd Stash - 9.5 / 10
- Atarita - 93 / 100
- Xbox Achievements - 92%
- INVEN - 9.1 / 10
- DualShockers - 9 / 10
- PSX Brasil - 90 / 100
- DayOne - 9 / 10
- IGN India - 9 / 10
- GAMINGbible - 9 / 10
- But Why Tho? - 9 / 10
- Loot Level Chill - 9 / 10
- IGN - 9 / 10
- GAMES.CH - 86%
- Worth Playing - 8.5 / 10
- Tourens - 8.5 / 10
- Multiplayer First - 8.5 / 10
- GameRant - 8 / 10
- The Outerhaven Productions - 4 / 5
- Region Free - 4 / 5
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