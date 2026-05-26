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007 First Light sta ricevendo dei voti entusiasti dalla critica

Pare che IO Interactive abbia fatto centro con 007 First Light, che sta ricevendo dei voti davvero ottimi da parte della critica.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   26/05/2026
Uno dei personaggi di 007 First Light
007 First Light
007 First Light
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IO Interactive ha fatto davvero centro con 007 First Light, almeno dal punto di vista qualitativo, visti i voti altissimi che sta ricevendo dalla critica. Al momento di scrivere questa notizia, la media voto su OpenCritic è di 90, con la maggior parte dei giudizi riportati che sono di 9 o più, compresi alcuni punteggi pieni.

La nostra recensione, che gli ha assegnato 8.5, parla di "un mix perfetto tra l'aplomb spionistico della serie Hitman e l'azione cinematografica di Uncharted", ma anche di "qualche elemento fuori posto; su tutti un'intelligenza artificiale dei nemici che proprio non convince." In generale, comunque, stiamo parlando di un titolo che viene considerato ottimo e sicuramente da giocare.

L'elenco dei voti

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei primi voti ricevuti da 007 First Light.

  • VGC - 5 / 5
  • Gfinity - 10 / 10
  • PCMag Middle East - 5 / 5
  • Manual dos Games - 10 / 10
  • PPE.pl - 9.5 / 10
    • Le prevendite di 007 First Light "non stanno andando bene per ora" Le prevendite di 007 First Light non stanno andando bene per ora
  • SECTOR.sk - 9.5 / 10
  • INFINITY AREA - 9.5 / 10
  • The Nerd Stash - 9.5 / 10
  • Atarita - 93 / 100
  • Xbox Achievements - 92%
  • INVEN - 9.1 / 10
  • DualShockers - 9 / 10
  • PSX Brasil - 90 / 100
  • DayOne - 9 / 10
  • IGN India - 9 / 10
  • GAMINGbible - 9 / 10
  • But Why Tho? - 9 / 10
  • Loot Level Chill - 9 / 10
  • IGN - 9 / 10
  • GAMES.CH - 86%
  • Worth Playing - 8.5 / 10
  • Tourens - 8.5 / 10
  • Multiplayer First - 8.5 / 10
  • GameRant - 8 / 10
  • The Outerhaven Productions - 4 / 5
  • Region Free - 4 / 5
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