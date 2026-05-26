007 First Light sta ricevendo dei voti entusiasti dalla critica

IO Interactive ha fatto davvero centro con 007 First Light, almeno dal punto di vista qualitativo, visti i voti altissimi che sta ricevendo dalla critica. Al momento di scrivere questa notizia, la media voto su OpenCritic è di 90, con la maggior parte dei giudizi riportati che sono di 9 o più, compresi alcuni punteggi pieni.

La nostra recensione, che gli ha assegnato 8.5, parla di "un mix perfetto tra l'aplomb spionistico della serie Hitman e l'azione cinematografica di Uncharted", ma anche di "qualche elemento fuori posto; su tutti un'intelligenza artificiale dei nemici che proprio non convince." In generale, comunque, stiamo parlando di un titolo che viene considerato ottimo e sicuramente da giocare.