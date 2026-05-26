Persona 4 Revival sembra sempre più vicino, in base a vari indizi

Sembra proprio che Persona 4 Revival si avvicini, con una possibile presentazione in arrivo nei prossimi giorni in base a un paio di indizi che sono emersi in questi giorni, e considerando anche gli eventi programmati in questo periodo.
Il primo indizio è la classificazione del gioco presso la rating board coreana, che in questi giorni si è aggiornata con l'introduzione di diversi titoli tra i quali anche un nuovo gioco LEGO: tra le new entry dell'ente, emerge proprio Persona 4 Revival, cosa che fa pensare a possibili novità in arrivo in questi giorni.
L'altro indizio, ancora più recente, è la comparsa della voce "Persona 4 Revival BGM" nel database dei copyright musicali di Atlus, altro elemento che sembra proprio indicare una certa vicinanza a una presentazione completa del gioco.
L'annuncio di una data di uscita?
Si tratta di due segnali piuttosto vaghi, ma che solitamente sono collegati a movimenti in termini di comunicazione, quantomeno per quanto riguarda il possibile annuncio di una data di uscita o una nuova presentazione ufficiale.
La registrazione della colonna sonora, in particolare, spesso precede una presentazione con trailer, in quanto va a coprire una prima trasmissione della musica del gioco in ambito pubblico.
È probabile che Persona 4 Revival possa dunque essere presentato nel corso di uno dei prossimi eventi di presentazione come Summer Game Fest o State of Play, sebbene il legame ormai stretto con Microsoft e Xbox Game Pass possa far pensare più facilmente a una sua comparsa durante l'Xbox Game Showcase.
Insomma, vari indizi sembrano comunque puntare su una nuova presentazione del remake da parte di Atlus, con possibile annuncio della data di uscita. Il gioco arriverà al lancio anche su Game Pass.
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