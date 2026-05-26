WhatsApp testa la possibilità di inviare file e documenti direttamente nella chat con Meta AI: ecco cosa cambia per gli utenti

Il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program, portando l'applicazione Android alla versione 2.26.21.6. La principale novità emersa dalle analisi di WABetaInfo riguarda l'introduzione di uno strumento che permette ad alcuni beta tester di condividere documenti direttamente con l'assistente virtuale Meta AI, espandendo le capacità operative del sistema.

Questa innovazione si inserisce in una strategia più ampia volta a centralizzare l'accesso all'intelligenza artificiale all'interno dell'applicazione. In una versione precedente (la 2.26.10.5), era già stata introdotta una scheda dedicata nella barra di navigazione inferiore che raggruppa tutte le funzioni IA, consentendo interazioni testuali e vocali, generazione di immagini e l'uso di scorciatoie, eliminando al contempo il vecchio pulsante fluttuante nella schermata delle chat.