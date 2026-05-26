WhatsApp testa la possibilità di inviare file e documenti direttamente nella chat con Meta AI: ecco cosa cambia per gli utenti

Il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program, portando l'applicazione Android alla versione 2.26.21.6. La principale novità emersa dalle analisi di WABetaInfo riguarda l'introduzione di uno strumento che permette ad alcuni beta tester di condividere documenti direttamente con l'assistente virtuale Meta AI, espandendo le capacità operative del sistema.
Questa innovazione si inserisce in una strategia più ampia volta a centralizzare l'accesso all'intelligenza artificiale all'interno dell'applicazione. In una versione precedente (la 2.26.10.5), era già stata introdotta una scheda dedicata nella barra di navigazione inferiore che raggruppa tutte le funzioni IA, consentendo interazioni testuali e vocali, generazione di immagini e l'uso di scorciatoie, eliminando al contempo il vecchio pulsante fluttuante nella schermata delle chat.
Le novità dell'ultimo aggiornamenti di WhatsApp in ambito IA
Con l'ultimo aggiornamento, l'interazione compie un passo in avanti: gli utenti abilitati possono inviare file multimediali e di testo al chatbot per richiederne l'analisi o l'elaborazione.
L'invio può avvenire sia tramite il classico menu degli allegati della chat, selezionando la voce dedicata ai documenti, sia condividendo il file direttamente da applicazioni esterne come il gestore dei file dello smartphone.
In precedenza, le interazioni con Meta AI erano più limitate rispetto alla concorrenza, costringendo gli utenti a ricorrere a espedienti poco efficienti, come l'invio di screenshot del testo, che spesso compromettevano la comprensione del contesto, o a rivolgersi a servizi esterni come ChatGPT e Gemini. Consentendo l'accesso al contenuto integrale dei documenti, Meta AI sarà in grado di fornire risposte più precise.
L'obiettivo di Meta con questo update di WhatsApp
L'obiettivo di Meta è rendere il proprio assistente più competitivo in un mercato in rapida evoluzione, incentivando le persone a rimanere all'interno del proprio ecosistema.
Attualmente, la funzione di condivisione dei documenti è accessibile solo a una cerchia ristretta di tester che hanno installato l'ultima versione beta per Android, ma la distribuzione verrà estesa a un numero maggiore di utenti nel corso delle prossime settimane.
Rimaniamo in attesa di ulteriori comunicazioni in merito e di un rollout globale che, basandoci sui tempi tipici della piattaforma, potrà avvenire nel corso delle prossime settimane qualora tutte le funzioni risulteranno essere perfettamente fruibili.
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