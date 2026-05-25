Apple prepara nuove cuffie over-ear e i documenti FCC fanno pensare a un possibile debutto entro poche settimane

Apple potrebbe essere vicina al lancio di un nuovo prodotto dedicato all'audio. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un documento depositato presso la Federal Communications Commission statunitense che fa riferimento a un nuovo dispositivo identificato come cuffie Bluetooth over-ear.
Le informazioni disponibili sono ancora molto limitate, ma alcuni dettagli tecnici e il codice identificativo del prodotto hanno già alimentato diverse ipotesi sul possibile debutto di una nuova soluzione audio.
La documentazione segnala il codice modello A3577 e il codice FCC BCGA3577, confermando inoltre il supporto alla connettività Bluetooth. Per il momento non sono stati diffusi dettagli sulle specifiche tecniche, sulle funzionalità o sull'aspetto del dispositivo.
Mancano ancora info fondamentali sulle nuove cuffie Apple
Non manca però chi ipotizza una strada differente, ovvero l'arrivo di nuove cuffie a marchio Apple pensate per affiancare l'attuale offerta premium. In questo caso si potrebbe trattare di un modello più compatto o magari meno costoso rispetto alle soluzioni attuali.
Come spesso accade con i documenti FCC, non sono emerse indicazioni precise sulla data di presentazione. Tuttavia, la certificazione suggerisce che il prodotto si trovi ormai nelle fasi finali dei test necessari alla commercializzazione, lasciando intendere che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro le prossime settimane.
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