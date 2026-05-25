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Apple prepara nuove cuffie over-ear e i documenti FCC fanno pensare a un possibile debutto entro poche settimane

Un documento FCC ha rivelato l'esistenza di nuove cuffie Bluetooth over-ear firmate Apple. Le informazioni sono ancora poche, ma il dispositivo sarebbe già nelle fasi finali dei test.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/05/2026
AirPods

Apple potrebbe essere vicina al lancio di un nuovo prodotto dedicato all'audio. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un documento depositato presso la Federal Communications Commission statunitense che fa riferimento a un nuovo dispositivo identificato come cuffie Bluetooth over-ear.

Le informazioni disponibili sono ancora molto limitate, ma alcuni dettagli tecnici e il codice identificativo del prodotto hanno già alimentato diverse ipotesi sul possibile debutto di una nuova soluzione audio.

La documentazione segnala il codice modello A3577 e il codice FCC BCGA3577, confermando inoltre il supporto alla connettività Bluetooth. Per il momento non sono stati diffusi dettagli sulle specifiche tecniche, sulle funzionalità o sull'aspetto del dispositivo.

Apple e le nuove cuffie premium: sullo sfondo il marchio Beats

Tra le ipotesi più immediate c'è naturalmente quella di un aggiornamento delle attuali cuffie premium over-ear di Apple. Tuttavia, alcuni osservatori hanno evidenziato che il codice modello non sembra seguire lo schema adottato in passato dall'azienda per i suoi prodotti audio principali. Questo dettaglio ha portato molti a ritenere meno probabile l'arrivo diretto di una nuova generazione delle attuali cuffie top di gamma.

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Secondo varie indiscrezioni, la teoria più plausibile riguarda invece il marchio Beats, controllato da Apple ormai da oltre un decennio. La gamma di cuffie over-ear Beats non riceve aggiornamenti frequenti e alcuni modelli iniziano ad avere diversi anni sulle spalle.

Le Studio Pro sono state introdotte nel 2023, mentre le Solo 4 sono arrivate nel 2024, motivo per cui una revisione hardware nei prossimi mesi appare credibile.

Mancano ancora info fondamentali sulle nuove cuffie Apple

Non manca però chi ipotizza una strada differente, ovvero l'arrivo di nuove cuffie a marchio Apple pensate per affiancare l'attuale offerta premium. In questo caso si potrebbe trattare di un modello più compatto o magari meno costoso rispetto alle soluzioni attuali.

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Come spesso accade con i documenti FCC, non sono emerse indicazioni precise sulla data di presentazione. Tuttavia, la certificazione suggerisce che il prodotto si trovi ormai nelle fasi finali dei test necessari alla commercializzazione, lasciando intendere che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro le prossime settimane.

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