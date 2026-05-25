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iOS 27 e watchOS 27: menu AirPods migliorato, nuove funzioni per Apple Watch e altre novità

Continuano a emergere indiscrezioni su iOS 27 e sulle possibili novità in arrivo. Le ultime informazioni parlano di un menu delle impostazioni AirPods rinnovato e di nuovi miglioramenti per Apple Watch.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/05/2026
iOS 27

Ormai mancano pochi giorni alla WWDC, durante la quale verranno finalmente presentate le principali novità di iOS 27. Nel frattempo, continuano a emergere nuove informazioni su ciò che potremo aspettarci. Ovviamente specifichiamo che si tratta di pure indiscrezioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Intanto, scopriamo le ultime novità trapelate.

Impostazioni AirPods rinnovate e altre funzionalità in arrivo

A riportare queste informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg attraverso la consueta newsletter Power On. Stando a quanto condiviso, iOS 27 dovrebbe introdurre ulteriori novità legate agli AirPods, nonché a Genmoji, AirPlay e ovviamente Siri.

Prima di tutto, Apple sta lavorando a miglioramenti software che dovrebbero consentire agli utenti di modificare le impostazioni dei propri AirPods con maggiore facilità. Il layout del menu dovrebbe cambiare in modo significativo e, secondo quanto riportato, dovrebbe essere più funzionale e snello. Considerando le numerose funzionalità degli AirPods, un'interfaccia più ordinata diventa sempre più importante.

Apple AirPods
Apple AirPods

Più in generale, dovremmo aspettarci un miglioramento della qualità delle creazioni realizzate con Genmoji e Image Playground, ma per ora non sono state rivelate ulteriori informazioni. Si parla inoltre della possibilità di impostare come predefinite alternative ad AirPlay, come Google Cast. Infine, Gurman ha accennato a una nuova interfaccia di Siri con una combinazione di colori scuri.

Ricapitolando, queste sono le principali novità trapelate di recente:

  • Menu delle impostazioni per AirPods rinnovato
  • Qualità migliorata per Genmoji e Image Playground
  • Possibilità di impostare come predefinito Google Cast
  • Nuova interfaccia per Siri con colori scuri

Ulteriori novità per Apple Watch

Per quanto concerne watchOS 27, possiamo aspettarci miglioramenti al monitoraggio della frequenza cardiaca, nuovi quadranti e funzionalità. Non dovrebbero mancare miglioramenti e numerose correzioni di bug.

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Ricordiamo che la WWDC si terrà l'8 giugno alle ore 19:00; ovviamente seguiremo l'evento in diretta e vi aggiorneremo in tempo reale con tutti gli annunci.

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