iOS 27 e watchOS 27: menu AirPods migliorato, nuove funzioni per Apple Watch e altre novità

Impostazioni AirPods rinnovate e altre funzionalità in arrivo

A riportare queste informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg attraverso la consueta newsletter Power On. Stando a quanto condiviso, iOS 27 dovrebbe introdurre ulteriori novità legate agli AirPods, nonché a Genmoji, AirPlay e ovviamente Siri.

Prima di tutto, Apple sta lavorando a miglioramenti software che dovrebbero consentire agli utenti di modificare le impostazioni dei propri AirPods con maggiore facilità. Il layout del menu dovrebbe cambiare in modo significativo e, secondo quanto riportato, dovrebbe essere più funzionale e snello. Considerando le numerose funzionalità degli AirPods, un'interfaccia più ordinata diventa sempre più importante.

Apple AirPods

Più in generale, dovremmo aspettarci un miglioramento della qualità delle creazioni realizzate con Genmoji e Image Playground, ma per ora non sono state rivelate ulteriori informazioni. Si parla inoltre della possibilità di impostare come predefinite alternative ad AirPlay, come Google Cast. Infine, Gurman ha accennato a una nuova interfaccia di Siri con una combinazione di colori scuri.

Ricapitolando, queste sono le principali novità trapelate di recente: