Addio pannello bianco: le cover trasparenti di iPhone 18 Pro avranno un design più pulito

Stando alle ultime indiscrezioni, le cover trasparenti dei futuri iPhone 18 Pro dovrebbero abbandonare il pannello bianco opaco visto su iPhone 17 Pro. Il design dovrebbe quindi essere più pulito, per quanto concerne l'anello MagSafe. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, come sempre. Nel frattempo, diamo un'occhiata alle immagini condivise di recente.

Ecco come sono le cover trasparenti con anello MagSafe

Le immagini sono state condivise sui social media cinesi e sono state scoperte da MyDrivers. Prima di tutto, vediamo come sono le attuali cover dell'iPhone 17 Pro, per aiutarvi a comprendere meglio le modifiche apportate.

Le cover attuali per iPhone 17 Pro

Come vedete, la classica disposizione circolare dei magneti MagSafe era stata coperta da un grande pannello bianco opaco, che appesantiva un po' il design. Qui sotto, invece, si vede il ritorno del design ad anello più semplice, con il resto della cover completamente trasparente e un'estetica più pulita e leggera.

Le cover di iPhone 18 Pro

Ovviamente questo prodotto potrebbe essere puramente indicativo e non rappresentare la versione finale. Ma cos'era successo in precedenza? Ricordiamo che con iPhone 17 Pro Apple ha modificato la posizione del logo, spostandolo più in basso per centrarlo nella nuova sezione in vetro sotto il blocco fotocamere. Tuttavia, l'anello magnetico non era invece ben centrato con il logo, motivo per cui Apple ha deciso di realizzare cover trasparenti con un grande pannello bianco opaco. Una scelta che non è stata particolarmente apprezzata da tutti.

Qui potete vedere meglio la differenza

In ogni caso, dalle immagini sembra che il design posteriore dello smartphone rimarrà sostanzialmente invariato rispetto al modello precedente, con ampi ritagli dedicati al comparto fotocamera.