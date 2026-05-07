iPhone 18 Pro, trapelano i render CAD: vediamo com’è la nuova Dynamic Island

Continuano ad emergere informazioni su iPhone 18 Pro e l'adozione di una Dynamic Island più piccola. Sebbene non siano state rilasciate conferme o smentite ufficiali, i nuovi render CAD sembrano rafforzare l'ipotesi. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela ma, nel frattempo, iniziamo a dare un'occhiata alle immagini.
Il possibile design di iPhone 18 Pro secondo i render
I render sono stati condivisi su X dall'utente @earlyappleleaks. Come potete vedere dalle immagini sottostanti, la Dynamic Island è effettivamente più piccola, rafforzando le ipotesi precedenti.
Specifichiamo per correttezza che questi render, in genere, vengono divulgati dalle fabbriche, ma non sempre rappresentano la versione finale del prodotto. Tuttavia, è molto probabile che il design somigli a quanto mostrato, escludendo variazioni particolari. In precedenza, la stessa fonte ha condiviso la foto di un prototipo di iPhone 18 Pro:
Puntando la torcia sull'angolo del display, è possibile anche vedere un piccolo foro circolare sotto lo schermo, precisamente a sinistra. Molto probabilmente si tratta del sensore Face ID riposizionato.
Un'altra fonte più attendibile, il noto Ice Universe, ha invece condiviso l'immagine di una pellicola protettiva che sembra confermare le modifiche apportate alle dimensioni della Dynamic Island:
Il leaker Majin Bu, infine, ha specificato che la riduzione dovrebbe essere del 35% rispetto all'iPhone 17 Pro.
Si tratta quindi di un mix di indiscrezioni da confermare o smentire successivamente, quindi prendete ogni informazione con le pinze.
In attesa della presentazione
Secondo altre fonti, anche il retro dello smartphone potrebbe introdurre qualche piccola novità, facendo riferimento ai materiali del corpo e ad alcuni dettagli di design. Nel complesso, però, la parte posteriore non dovrebbe cambiare particolarmente.
Ricordiamo che lo smartphone dovrebbe essere annunciato questo autunno insieme all'iPhone 18 Pro Max e al primo pieghevole. Per la versione standard occorrerà attendere il prossimo anno, dato che verrà presentata all'inizio del 2027.
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