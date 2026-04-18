iPhone 18 Pro in quattro colorazioni, Dark Cherry sarà il nuovo colore distintivo

Continuano ad emergere indiscrezioni sulle colorazioni del prossimo iPhone 18 Pro . Un nuovo rapporto fa luce sulle specifiche tonalità che potremo aspettarci, con il rosso scuro che farà da protagonista , come già accennato in precedenza (in realtà è un violaceo). L'esclusione della tonalità nera è stata confermata anche stavolta, ma trattandosi di informazioni non ufficiali potremmo aspettarci possibili variazioni. Nel frattempo, vediamo tutti i dettagli.

I colori del modello iPhone 18 Pro

Una fonte vicina alla catena di fornitura ha rivelato le colorazioni che Apple starebbe pianificando per i prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max, nonché per il primissimo pieghevole dell'azienda. A riportare le informazioni è MacWorld: il colore protagonista sarà Dark Cherry, quindi un rosso profondo.

Il colore Deep Cherry (l'immagine è puramente indicativa)

La tonalità dovrebbe richiamare più il colore del vino che un rosso brillante, risultando quindi più profonda; in ogni caso, sarà decisamente più sobria rispetto al precedente Cosmic Orange. A proposito di quest'ultimo, non sarà presente tra le diverse finiture. Apple starebbe pianificando altre tre colorazioni distinte, ovvero: Light Blue (Pantone 2121), Dark Gray (Pantone 426C) e Silver (Pantone 427C). Si tratta quindi di colorazioni che vanno dall'azzurro al grigio scuro, fino a una variante argento.

Anche stavolta il nero è escluso, ma in ogni caso la serie iPhone 18 non è ancora entrata nella fase di produzione, quindi potrebbero subentrare eventuali modifiche. Per quanto concerne l'iPhone Ultra, il primo pieghevole di Apple, le colorazioni dovrebbero essere decisamente più limitate. Secondo la fonte, Apple sta lavorando a un modello classico nei colori argento e bianco, oltre a una variante simile al Deep Blue.