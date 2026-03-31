L’iphone 18 Pro ha una Dynamic Island più piccola: vediamo le prime immagini

Vi abbiamo precedentemente parlato dell'adozione di una Dynamic Island più piccola entro la fine dell'anno. Ebbene, sono trapelate nuove immagini che mostrano il presunto prototipo di iPhone 18 Pro e quello che sembra essere un sensore Face ID riposizionato a sinistra dello schermo. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Nel frattempo, vediamo le immagini (ovviamente la foto di copertina è puramente indicativa).

Una Dynamic Island ridimensionata

La foto è stata scattata dall'utente @earlyappleleaks su X. Si tratterebbe di un prototipo dell'iPhone 18 Pro ed è possibile vedere una Dynamic Island più piccola. L'utente ha puntato la torcia di un altro iPhone sull'angolo del display, ed è possibile vedere un piccolo foro circolare sotto lo schermo, precisamente a sinistra. Molto probabilmente si tratta del sensore Face ID riposizionato, di cui abbiamo già parlato in precedenza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Insomma, sebbene la fonte sia sconosciuta e forse non attendibile, confermerebbe quanto già trapelato in passato. Spostare alcuni componenti avrebbe consentito di ridurre le dimensioni della Dynamic Island; per questo, il fatto che il Face ID sia stato riposizionato non rappresenterebbe una vera novità.

Parlando di fonti più affidabili, il noto Ice Universe ha condiviso l'immagine di una pellicola protettiva per iPhone 18 Pro. Lo scatto conferma le modifiche già mostrate dal primo leaker, quindi anche in questo caso notiamo dimensioni della Dynamic Island più piccole.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Allo stesso tempo, il leaker Majin Bu, sostiene che la Dynamic Island dovrebbe ridursi fino al 35% rispetto all'iPhone 17 Pro. In sintesi, sebbene queste informazioni vadano prese con la dovuta cautela, sembrano tutte puntare nella stessa direzione.