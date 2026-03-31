Persona 6 potrebbe essere presentato all'Xbox Games Showcase 2026

Secondo il noto leaker Extas1s, considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni legate a Xbox ma con un curriculum decisamente altalenante, c'è la possibilità che Persona 6 possa essere presentato durante l'Xbox Games Showcase 2026.
Abbiamo visto ieri che Microsoft ha annunciato l'Xbox Games Showcase 2026 con una data precisa: si terrà domenica 7 giugno, in linea con le edizioni precedenti che hanno sempre visto il grande evento dedicato a Xbox nelle prime settimane di giugno.
Per l'occasione, all'interno di una politica incentrata sul "ritorno di Xbox" impostata dalla nuova CEO Asha Sharma, è stato confermata anche l'Xbox FanFest, che ritorna a Los Angeles dopo lo stop imposto nell'edizione precedente.
Un'idea non così assurda
Durante l'Xbox Games Showcase, che si preannuncia come il maggiore evento annuale di presentazione da parte di Microsoft nell'ambito del gaming, potrebbe trovare spazio anche Persona 6, secondo Extas1s, un'idea che ora non sembra pià così assurda vista la duratura collaborazione con Atlus e Sega.
Nonostante la distanza che c'è stata storicamente in passato, Atlus è ora decisamente più vicina a Xbox, così come lo è sempre stata Sega, pertanto utilizzare un evento Microsoft per presentare un gioco di importanza capitale come Persona 6 potrebbe non essere così fuori discussione.
Certo risulta ancora strano, considerando che Persona 5, per esempio, è rimasto lontano da Xbox per anni, prima di approdare infine con la versione Persona 5 Royal, ma negli ultimi anni c'è stata una netta inversione di tendenza in questo senso.
I titoli Atlus hanno iniziato a fluire su Xbox e anche su Game Pass, con anche diversi capitoli strettamente connessi al servizio su abbonamento Microsoft come Persona 3 Reload e il prossimo Persona 4 Revival, tutti elementi che potrebbero rendere possibile una comparsa di Persona 6 durante l'Xbox Games Showcase.
D'altra parte, si tratta di uno dei maggiori eventi di presentazione dell'estate, dunque un palcoscenico che potrebbe risultare utile allo scopo, sebbene sia possibile anche una presentazione a sé stante per un gioco di questa portata.