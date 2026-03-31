Persona 6 potrebbe essere presentato all'Xbox Games Showcase 2026

Secondo il noto leaker Extas1s, considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni legate a Xbox ma con un curriculum decisamente altalenante, c'è la possibilità che Persona 6 possa essere presentato durante l'Xbox Games Showcase 2026.

Abbiamo visto ieri che Microsoft ha annunciato l'Xbox Games Showcase 2026 con una data precisa: si terrà domenica 7 giugno, in linea con le edizioni precedenti che hanno sempre visto il grande evento dedicato a Xbox nelle prime settimane di giugno.

Per l'occasione, all'interno di una politica incentrata sul "ritorno di Xbox" impostata dalla nuova CEO Asha Sharma, è stato confermata anche l'Xbox FanFest, che ritorna a Los Angeles dopo lo stop imposto nell'edizione precedente.