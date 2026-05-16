Lost Judgment e altri due giochi Sega hanno ricevuto un taglio di prezzo permanente su Steam

Sega ha annunciato una riduzione di prezzo permanente per tre titoli del proprio catalogo su Steam: Lost Judgment, Like a Dragon: Ishin! e Sonic Superstars. A partire da ieri, tutti e tre i giochi sono disponibili a un costo più accessibile.

Il prezzo di ciascun titolo è passato da 59,99 euro a 39,99 euro, con un taglio netto di 20 euro. Al momento la riduzione riguarda esclusivamente Steam: su PlayStation Store e Xbox Store, infatti, i prezzi non hanno subito modifiche.