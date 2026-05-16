Lost Judgment e altri due giochi Sega hanno ricevuto un taglio di prezzo permanente su Steam

Sega ha annunciato una riduzione di prezzo permanente per tre titoli del proprio catalogo su Steam: Lost Judgment, Like a Dragon: Ishin! e Sonic Superstars. A partire da ieri, tutti e tre i giochi sono disponibili a un costo più accessibile.
Il prezzo di ciascun titolo è passato da 59,99 euro a 39,99 euro, con un taglio netto di 20 euro. Al momento la riduzione riguarda esclusivamente Steam: su PlayStation Store e Xbox Store, infatti, i prezzi non hanno subito modifiche.
Trattandosi di un ribasso permanente, eventuali future promozioni potranno abbassare ulteriormente il costo, raggiungendo nuovi minimi storici. Una buona notizia per chi aveva già inserito uno o più di questi giochi nella lista dei desideri in attesa di un'offerta davvero conveniente.
Lost Judgment è uno spin-off della serie Yakuza, un action investigativo che segue le indagini del detective Takayuki Yagami tra casi di bullismo, omicidi e corruzione. Combina combattimenti spettacolari, sezioni stealth e missioni secondarie surreali, mantenendo il tono drammatico tipico della serie. Lo trovate su Steam a questo indirizzo.
Di tutto altro timbro Like a Dragon: Ishin!, remake dell'omonimo titolo del 2014, che porta la formula della serie in un Giappone di fine epoca Edo, tra samurai, cospirazioni politiche e società segrete. Il protagonista Sakamoto Ryoma affronta la sua missione di vendetta alternando stili di combattimento che mescolano katana, arti marziali e pistole. Qui la pagina Steam.
Infine, Sonic Superstars ha segnato il ritorno di Sonic al platform 2D, ma con grafica moderna e livelli completamente nuovi. Propone una campagna giocabile anche in cooperativa, nuove abilità legate agli Emerald Powers e un ritmo più accessibile rispetto ai capitoli 3D. È pensato per un pubblico ampio, dai nostalgici ai giocatori più giovani. Lo trovate su Steam a questo indirizzo.
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