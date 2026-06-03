Per il padre della serie, God of War Laufey non è un vero God of War, ma un nuovo Forspoken

David Jaffe non ha gradito moltissimo il video di presentazione di God of War Laufey , il nuovo capitolo della serie che ha creato all'epoca di PlayStation 2 e in cui attualmente non è più coinvolto. Il filmato è stato trasmesso a sorpresa nello State of Play di ieri notte, presentando la nuova protagonista, Laufey, compagna di Kratos e madre di Atreus, che nel God of War del 2018 viene presentata come morta.

Come Forspoken

Jaffe ha iniziato parlando di come il progetto appaia poco ispirato e noioso (concetto ribadito più volte), nonostante sia stata mostrata la parte iniziale che, teoricamente, dovrebbe essere progettata per catturare l'interesse del giocatore.

Jaffe ritiene che il gioco andrà peggio di quanto PlayStation e Sony Santa Monica pensino e che, più in generale, da God of War Ragnarok la serie sia andata completamente fuori strada.

Secondo lui, Laufey appare come una storia fantasy generica, con elementi disneyani come l'animaletto visibile all'inizio del video e il cubo gelatinoso. Insomma, avrebbe perso le radici della serie God of War, come il sangue, la violenza, i personaggi principali e ora anche la mitologia che identificava gli originali, vista la presenza di un pantheon misto visibile già in apertura del gioco.

In generale, Laufey gli è sembrato un more of the same, che farà parlare meno di altri titoli presentati durante lo State of Play. Insomma, non gli è piaciuto per niente e non ha trovato elementi particolarmente interessanti che lo abbiano motivato a giocarci, a parte il volerlo portare in streaming sul suo canale YouTube. Jaffe ha concluso il suo intervento criticando anche il design dei personaggi, definito terribile, arrivando a definire Laufey una specie di Forspoken. Chiaramente il titolo di Square Enix è stato citato in senso dispregiativo.

Per ascoltare la sua opinione su God of War Laufey, andate al minuto 1:37:30 del filmato. Ne parla fino al minuto 1:43:30.