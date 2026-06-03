God of War Laufey potrebbe uscire prima di quanto si pensi

Secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, l'appena annunciato God of War Laufey sarebbe più vicino di quanto si pensi. Ossia, il nostro ha pubblicato un messaggio sibillino su Bluesky in cui fa capire che la data d'uscita non sarebbe troppo lontana del tempo. Quindi non ci troviamo di fronte a un nuovo The Elder Scrolls VI , o Intergalactic: The Heretic Prophet , ma a qualcosa che giocheremo se non a breve, quantomeno nel medio periodo.

Quando ci giocheremo?

Schreier ha spiegato di non "leggere chissà cosa" nel fatto che non sia stata comunicata alcuna data o finestra d'uscita di God of War Laufey, perché: "A differenza di molti altri grossi annunci, per questo non bisognerà attendere anni."

In un post successivo, Schreier ha fatto capire che non uscirà nelle vicinanze di GTA 6 perché, come tutti gli altri videogiochi del pianeta, cercherà di evitarlo il più possibile.

Nei commenti al suo post si è parlato anche del già citato Intergalactic: The Heretic Prophet, con Schreier che ha ribadito come al momento dell'uscita mancassero anni per giocarci, tanto che attualmente non abbiamo ancora visto nulla del gameplay e PlayStation non lo ha più portato ai suoi eventi.