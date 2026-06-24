Il mese di uscita di God of War Laufey: "non sarei sorpreso se venisse annunciato presto"

Il noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria videoludica Jason Schreier ha pubblicato un video nel quale parla del fatto che GTA 6 stia spaventando vari altri videogiochi, spingendoli a optare per date di pubblicazione ben precedenti (settembre 2026) o successive (febbraio/marzo 2027).
Tra questi vi sarebbe anche God of War Laufey, il prossimo titolo di Santa Monica di cui ufficialmente non conosciamo nemmeno l'anno di uscita, ma che secondo le voci è destinato ad arrivare il prossimo anno.
Le parole di Schreier su God of War Laufey
Nel video, il giornalista spiega che God of War Laufey, agli occhi dei fan, è un gioco di alta qualità che sarebbe assolutamente in grado di attirare l'attenzione in qualsiasi momento. La verità, secondo Schreier, è che non potrebbe nulla contro GTA 6, se venisse pubblicato in prossimità del titolo di Rockstar Games. La mancanza di attenzione mediatica è uno dei motivi per cui un titolo come God of War Laufey non vuole avvicinarsi a GTA 6.
Inoltre, viene spiegato che i grandi titoli vogliono vendersi anche a quei videogiocatori che acquistano un paio di giochi all'anno e che in un periodo molto denso (come settembre) è difficile che tutti abbiano la meglio. Di conseguenza vari giochi hanno deciso di spostarsi in avanti di alcuni mesi.
Schreier cita quindi vari titoli di febbraio come Final Fantasy 7 Revelation, Fable, Persona 4 Revival e Tomb Raider Legacy of Atlantis. Nel mezzo di questi cita anche God of War Laufey, affermando: "Non sarei sorpreso se venisse annunciato molto presto per febbraio o marzo".
Ovviamente queste sono solo le opinioni di Schreier e non informazioni ufficiali da parte di Santa Monica Studio o PlayStation. Dobbiamo considerare il tutto come un rumor fino a quando non avremo dettagli da parte degli sviluppatori o dell'editore.
Ciò detto, Sony ha affermato che God of War Laufey è "in arrivo presto" su PS5, quindi la prossima primavera non è affatto impossibile.
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