Il mese di uscita di God of War Laufey: "non sarei sorpreso se venisse annunciato presto"

Tra questi vi sarebbe anche God of War Laufey , il prossimo titolo di Santa Monica di cui ufficialmente non conosciamo nemmeno l'anno di uscita, ma che secondo le voci è destinato ad arrivare il prossimo anno .

Il noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria videoludica Jason Schreier ha pubblicato un video nel quale parla del fatto che GTA 6 stia spaventando vari altri videogiochi, spingendoli a optare per date di pubblicazione ben precedenti (settembre 2026) o successive (febbraio/marzo 2027).

Le parole di Schreier su God of War Laufey

Nel video, il giornalista spiega che God of War Laufey, agli occhi dei fan, è un gioco di alta qualità che sarebbe assolutamente in grado di attirare l'attenzione in qualsiasi momento. La verità, secondo Schreier, è che non potrebbe nulla contro GTA 6, se venisse pubblicato in prossimità del titolo di Rockstar Games. La mancanza di attenzione mediatica è uno dei motivi per cui un titolo come God of War Laufey non vuole avvicinarsi a GTA 6.

Inoltre, viene spiegato che i grandi titoli vogliono vendersi anche a quei videogiocatori che acquistano un paio di giochi all'anno e che in un periodo molto denso (come settembre) è difficile che tutti abbiano la meglio. Di conseguenza vari giochi hanno deciso di spostarsi in avanti di alcuni mesi.

Schreier cita quindi vari titoli di febbraio come Final Fantasy 7 Revelation, Fable, Persona 4 Revival e Tomb Raider Legacy of Atlantis. Nel mezzo di questi cita anche God of War Laufey, affermando: "Non sarei sorpreso se venisse annunciato molto presto per febbraio o marzo".

Ovviamente queste sono solo le opinioni di Schreier e non informazioni ufficiali da parte di Santa Monica Studio o PlayStation. Dobbiamo considerare il tutto come un rumor fino a quando non avremo dettagli da parte degli sviluppatori o dell'editore.

Ciò detto, Sony ha affermato che God of War Laufey è "in arrivo presto" su PS5, quindi la prossima primavera non è affatto impossibile.