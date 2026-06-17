Sony riconferma che God of War Laufey è "in arrivo presto" su PS5

Vari report hanno detto che il gioco non è affatto lontano e ora arriva anche un messaggio di Sony che pare confermare che non dovremo attendere molto .

Durante lo State of Play, Sony ha svelato il prossimo gioco di Santa Monica Studio, un nuovo God of War che ci metterà nei panni della moglie di Kratos, Laufey o semplice Faye. Non è però stato indicato il periodo di uscita del videogioco, dettaglio che ha preoccupato i fan: quanto tempo ci vorrà per la pubblicazione?

Il messaggio di Sony su God of War Laufey

Tramite una email, PlayStation ha pubblicizzato God of War Laufey ai giocatori e ha scritto, come potete vedere qui sotto, che il gioco è "in arrivo presto sulle console PlayStation 5".

Il messaggio completo recita: "La morte doveva essere la fine, ma per Laufey (Faye), guerriera e moglie di Kratos, una nuova avventura sta iniziando. Unisciti a lei nell'Ogniquando, una terra densa di pericolosa magia, dove lotterà nell'aldilà degli dei per salvare coloro che ama in God of War Laufey - in arrivo presto sulle console PlayStation 5".

Successivamente Sony invoglia a guardare il trailer e mettere il gioco nella Lista dei desideri del PlayStation Store. Secondo il leaker NateTheHate, il gioco sarebbe in arrivo nella prima metà del 2027, ovvero entro 12 mesi. Se così fosse, possiamo supporre che una data più precisa sarà svelata entro la fine dell'anno, in una nuova presentazione dedicata a God of War Laufey (un nuovo State of Play dedicato o ai The Game Awards). Forse PlayStation preferisce attendere di avere la certezza sull'uscita prima di indicare date, così da non infastidire i giocatori con possibili rimandi. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Ricordiamo poi che God of War Laufey non manda Kratos in pensione: sarà protagonista di "molte altre storie".