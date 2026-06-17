Dispatch riceve un DLC gratis che rimuove le controverse censure su Nintendo Switch e Switch 2

Si tratta del pacchetto " HR Violations Pack " messo a disposizione proprio oggi in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda, e come riferisce la descrizione ufficiale del team sblocca la possibilità di vedere "seni, sederi e uccelli (o anche gesti osceni)", parificando quanto più possibile l'esperienza a quella vista sulle altre piattaforme.

AdHoc Studio ha pubblicato un nuovo DLC per Dispatch che punta a rimuovere, almeno in parte, le controverse censure che sono state applicate alle versioni Nintendo Switch e Switch 2, sebbene alcuni "requisiti fondamentali" da parte di Nintendo non possano essere aggirati.

Non tutte le censure possono essere rimosse

Il DLC HR Violations Pack dovrebbe dunque consentire di vedere il gioco anche su Nintendo Switch 1 e 2 come viene visto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma permangono comunque alcuni limiti imposti da Nintendo che non possono essere aggirati, a quanto pare.

In particolare, permane l'impossibilità di vedere gli organi genitali, dunque peni e vagine non potranno comunque essere visualizzati e saranno probabilmente censurati attraverso la nuova grafica pixellata.

Altra questione che rimane irrisolta è legata a un potenziale spoiler che riportiamo qui sotto e che invitiamo dunque a evitare di leggere nel caso in cui non vogliate avere anticipazioni.

Si tratta della scena del sogno erotico di Invisigal, nella quale i gemiti e in generale l'audio restano completamente eliminati. La patch peraltro, non verrà distribuita in questa forma in Giappone, dove il gioco rimarrà censurato alla vecchia maniera.

La censura di Dispatch su Nintendo Switch ha generato una notevole polemica che ha portato Nintendo a rispondere e poi anche lo stesso AdHoc Studio, che si era detto intenzionato ad aggiustare il problema, arrivando dunque all'aggiornamento di oggi.

Nel frattempo abbiamo visto che Dispatch ha superato un notevole traguardo di vendite pur rischiando inizialmente di non essere nemmeno pubblicato.