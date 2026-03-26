Dispatch è stato annunciato per Xbox Series X|S, trailer e periodo di uscita

L'avventura narrativa supereroistica Dispatch è pronta a debuttare anche su Xbox Series X|S. L'annuncio è arrivato durante l'Xbox Partner Preview, dove AdHoc Studio ha confermato che il gioco approderà sulle console Microsoft nel corso dell'estate.
Al lancio sarà disponibile in due edizioni: la Standard a 29,99 euro e la Deluxe Edition a 39,99 euro, che aggiunge quattro fumetti digitali e un artbook di oltre 100 pagine. In fondo alla pagina trovate il trailer diffuso in occasione della presentazione.
Cos'è Dispatch
Presentato come "una commedia supereroistica ambientata sul posto di lavoro", Dispatch è un'avventura narrativa che ci mette nei panni di Robert Robertson, un tempo conosciuto come Mecha Man. La sua carriera da eroe crolla improvvisamente quando la sua iconica tuta meccanica viene distrutta, lasciandolo senza i poteri che lo avevano reso famoso.
Costretto a reinventarsi, Robert accetta un incarico ben meno prestigioso: diventare dispatcher e coordinare gli altri supereroi dalla sala operativa. Qui non siamo al centro dell'azione, ma dietro una scrivania, a valutare emergenze e a decidere quale membro della squadra sia più adatto a intervenire in ogni situazione.
Il gioco, però, non si limita alla gestione tattica: è soprattutto un racconto interattivo in cui le nostre scelte influenzano lo sviluppo della storia, il destino delle missioni e i rapporti con i personaggi che popolano questo bizzarro mondo di eroi imperfetti.