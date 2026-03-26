Dispatch è stato annunciato per Xbox Series X|S, trailer e periodo di uscita

L'avventura narrativa supereroistica Dispatch è pronta a debuttare anche su Xbox Series X|S. L'annuncio è arrivato durante l'Xbox Partner Preview, dove AdHoc Studio ha confermato che il gioco approderà sulle console Microsoft nel corso dell'estate.

Al lancio sarà disponibile in due edizioni: la Standard a 29,99 euro e la Deluxe Edition a 39,99 euro, che aggiunge quattro fumetti digitali e un artbook di oltre 100 pagine. In fondo alla pagina trovate il trailer diffuso in occasione della presentazione.