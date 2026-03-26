Hades 2 ha una data di uscita su Xbox e PS5, sarà su Game Pass al lancio

Hades 2 si è presentato a sorpresa nel corso dell'Xbox Partner Showcase con un nuovo trailer che ha annunciato la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, con il gioco che sarà disponibile al lancio anche direttamente nel catalogo di Game Pass.

Il nuovo e fenomenale action roguelite sarà disponibile il 14 aprile su PS5 e Xbox Series X|S, nello stesso giorno scaricabile gratuitamente anche dagli abbonati a Game Pass Ultimate, cosa che determina automaticamente un nuovo grosso titolo previsto per il mese prossimo sul servizio Microsoft.

Per l'occasione, il gioco si è mostrato in un nuovo trailer riportato qui sotto, che mette insieme diverse sequenze di gameplay per far vedere di che pasta è fatto questo stiloso seguito.