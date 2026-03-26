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Hades 2 ha una data di uscita su Xbox e PS5, sarà su Game Pass al lancio

Hades 2 arriverà presto anche su PlayStation e Xbox e sarà disponibile al lancio di queste versioni anche direttamente nel catalogo di Game Pass, come riferito in un trailer.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/03/2026
La protagonista di Hades 2
Hades II
Hades II
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Hades 2 si è presentato a sorpresa nel corso dell'Xbox Partner Showcase con un nuovo trailer che ha annunciato la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, con il gioco che sarà disponibile al lancio anche direttamente nel catalogo di Game Pass.

Il nuovo e fenomenale action roguelite sarà disponibile il 14 aprile su PS5 e Xbox Series X|S, nello stesso giorno scaricabile gratuitamente anche dagli abbonati a Game Pass Ultimate, cosa che determina automaticamente un nuovo grosso titolo previsto per il mese prossimo sul servizio Microsoft.

Per l'occasione, il gioco si è mostrato in un nuovo trailer riportato qui sotto, che mette insieme diverse sequenze di gameplay per far vedere di che pasta è fatto questo stiloso seguito.

Hades 2 nella sua forma più completa

Avendo praticamente concluso il suo lungo percorso di sviluppo in accesso anticipato, Hades 2 arriva su Xbox e PlayStation nella sua forma più completa, al pari di quella vista di recente su PC e Nintendo Switch, ovvero comprensiva di tutti gli aggiornamenti usciti finora.

Hades 2 comprende dunque tutti i contenuti inseriti da Supergiant in questi mesi di sviluppo e completamento e anche gli ultimi aggiornamenti dedicati ad elementi come qualità della vita e miglioramenti vari al gameplay.

Hades II: la recensione di un roguelike perfetto Hades II: la recensione di un roguelike perfetto

Tra le aggiunte inserite più di recente ricordiamo il primo aggiornamento post lancio uscito lo scorso ottobre e vari altri elementi, compreso il nuovo finale che, come riferito dagli sviluppatori, esiste solo per le richieste dei fan.

Il gioco è di fatto uno dei migliori action roguelite sulla piazza, se non il migliore tra quelli che rientrano nella sua specifica impostazione, che segue le avventure mitologiche di Melinoë, sorella di Zagreus.

Hades 2 sarà disponibile anche all'interno del catalogo di Game Pass Ultimate al lancio il 14 aprile, e verrà distribuito come titolo Xbox Play Anywhere.

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