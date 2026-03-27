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Hades 2 riceverà un aggiornamento con alcune novità all'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series

Supergiant Games ha svelato le versioni PS5 e Xbox Series X | S di Hades 2 e ha poi anche confermato che il videogioco riceverà in ogni edizione un nuovo aggiornamento. Vediamo cosa è stato annunciato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/03/2026
La protagonista di Hades 2
Hades II
Hades II
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Come vi abbiamo già segnalato, Hades 2 arriverà presto anche su PlayStation 5 e Xbox Series X | S, dopo una non troppo lunga attesa da quando la versione 1.0 è stata pubblicata su computer e poi su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Non è però l'unica novità, perché il team ha anche confermato tramite il blog ufficiale che sarà pubblicato un aggiornamento.

Le novità previste per Hades 2

Supergiant Games ha svelato che ogni edizione di Hades 2 riceverà "dei contenuti bonus e dei miglioramenti alla quality of life", ovvero delle modifiche che renderanno più piacevole il gameplay o l'interazione coi sistemi di gioco.

Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli a riguardo, ma c'è la conferma che sarà pubblicato "lo stesso giorno" su tutte le piattaforme: le versioni PS5 e Xbox Series X | S non avranno quindi contenuti in anticipo o esclusivi, come era lecito aspettarsi.

Il nuovo finale di Hades 2 esiste solo per le richieste dei fan, non faceva parte dei piani degli autori Il nuovo finale di Hades 2 esiste solo per le richieste dei fan, non faceva parte dei piani degli autori

Diteci, avete oramai già completato Hades 2, oppure attendevate l'arrivo sulle console di Sony e Microsoft? Ricordiamo infine la data di uscita di Hades 2 su PS5 e Xbox Series X | S (Game Pass compreso).

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