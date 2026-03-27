Hades 2 riceverà un aggiornamento con alcune novità all'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series

Come vi abbiamo già segnalato, Hades 2 arriverà presto anche su PlayStation 5 e Xbox Series X | S, dopo una non troppo lunga attesa da quando la versione 1.0 è stata pubblicata su computer e poi su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Non è però l'unica novità, perché il team ha anche confermato tramite il blog ufficiale che sarà pubblicato un aggiornamento.