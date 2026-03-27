Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition e vari altri giochi sono stati classificati per Nintendo Switch 2

Ora, però, pare che il problema stia per essere pian piano risolto, visto che in un colpo solo sono stati classificati molteplici videogiochi per Nintendo Switch 2, compreso Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition.

Nintendo Switch 2 è disponibile da circa nove mesi e può contare su molti giochi first party e tanti titoli third party, ma ci sono ancora tutta una serie di nomi di peso non disponibili sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto.

I giochi classificati per Nintendo Switch 2

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition è certamente il nome più importante tra quelli da poco proposti. È apparso sul sito dell'ente di classificazione di Taiwan e diamo per scontato che sia un semplice port della versione più completa del gioco già presente sulle altre piattaforme.

Si prosegue poi con:

Hell is Us, classificato dall'ESRB del Nord America: è un gioco d'azione e avventura focalizzato su combattimenti ed esplorazione

UN:Me, classificato a Taiwan: è una avventura horror 3D in un labirinto mentale basato su un ospedale

Blood West, classificato dall'ESRB: è un FPS open world in un orrifico mondo western

Clive Barker's Hellraiser: Revival, classificato dall'ESRB: è una avventura horror in prima persona senza data di uscita e ad oggi ufficialmente confermata solo per PC, PS5 e Xbox Series X | S

Ovviamente è possibile che ci siano altre classificazioni di giochi Nintendo Switch 2, perduti nei meandri dei siti ufficiali di tutto il mondo, che non sono ancora state scovate. A questo si aggiunge anche Sonic Frontiers Definitive Edition.