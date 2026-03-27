Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition e vari altri giochi sono stati classificati per Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è disponibile da circa nove mesi e può contare su molti giochi first party e tanti titoli third party, ma ci sono ancora tutta una serie di nomi di peso non disponibili sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto.
Ora, però, pare che il problema stia per essere pian piano risolto, visto che in un colpo solo sono stati classificati molteplici videogiochi per Nintendo Switch 2, compreso Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition.
I giochi classificati per Nintendo Switch 2
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition è certamente il nome più importante tra quelli da poco proposti. È apparso sul sito dell'ente di classificazione di Taiwan e diamo per scontato che sia un semplice port della versione più completa del gioco già presente sulle altre piattaforme.
Si prosegue poi con:
- Hell is Us, classificato dall'ESRB del Nord America: è un gioco d'azione e avventura focalizzato su combattimenti ed esplorazione
- UN:Me, classificato a Taiwan: è una avventura horror 3D in un labirinto mentale basato su un ospedale
- Blood West, classificato dall'ESRB: è un FPS open world in un orrifico mondo western
- Clive Barker's Hellraiser: Revival, classificato dall'ESRB: è una avventura horror in prima persona senza data di uscita e ad oggi ufficialmente confermata solo per PC, PS5 e Xbox Series X | S
Ovviamente è possibile che ci siano altre classificazioni di giochi Nintendo Switch 2, perduti nei meandri dei siti ufficiali di tutto il mondo, che non sono ancora state scovate. A questo si aggiunge anche Sonic Frontiers Definitive Edition.