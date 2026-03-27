Il team di Crimson Desert è interessato a una versione Nintendo Switch 2

Crimson Desert è uno dei grandi successi recenti del mercato videoludico, con milioni di copie vendute su PlayStation 5, Xbox Series X | S e computer. Non è invece disponibile una versione Nintendo Switch 2: se la cosa vi dispiace, sappiate che non dovete ancora arrendervi.
Il team di sviluppo ha infatti affermato che c'è internamente interesse per la realizzazione di un port per la console della grande N.
Cosa ha detto il team di Crimson Desert
Il CEO di Pearl Abyss - autori di Black Desert e Crimson Desert - Heo Jin-Young ha affermato che la compagnia ha dato il via a una fase di ricerca e sviluppo per la versione Nintendo Switch 2.
Parlando con gli investitori, Heo Jin-Young ha affermato: "Rispetto alle altre console, Switch ha ancora delle specifiche tecniche inferiori, quindi ci sarebbero elementi a cui dovremmo rinunciare [per portare il gioco su Switch]. Internamente, abbiamo iniziato una fase di ricerca e sviluppo con interesse".
Ovviamente non è detto che la fase di ricerca e sviluppo porti a buoni risultati: il team potrebbe rendersi conto che le rinunce in termini di contenuti sarebbero troppe e il gioco sfigurerebbe su Nintendo Switch 2, decidendo così di non realizzare il port. Non ci resta che attendere e vedere cosa deciderà di fare Pearl Abyss.
Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Crimson Desert.