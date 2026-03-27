Il team di Crimson Desert è interessato a una versione Nintendo Switch 2

Crimson Desert è uno dei grandi successi recenti del mercato videoludico, con milioni di copie vendute su PlayStation 5, Xbox Series X | S e computer. Non è invece disponibile una versione Nintendo Switch 2 : se la cosa vi dispiace, sappiate che non dovete ancora arrendervi.

Cosa ha detto il team di Crimson Desert

Il CEO di Pearl Abyss - autori di Black Desert e Crimson Desert - Heo Jin-Young ha affermato che la compagnia ha dato il via a una fase di ricerca e sviluppo per la versione Nintendo Switch 2.

Parlando con gli investitori, Heo Jin-Young ha affermato: "Rispetto alle altre console, Switch ha ancora delle specifiche tecniche inferiori, quindi ci sarebbero elementi a cui dovremmo rinunciare [per portare il gioco su Switch]. Internamente, abbiamo iniziato una fase di ricerca e sviluppo con interesse".

Ovviamente non è detto che la fase di ricerca e sviluppo porti a buoni risultati: il team potrebbe rendersi conto che le rinunce in termini di contenuti sarebbero troppe e il gioco sfigurerebbe su Nintendo Switch 2, decidendo così di non realizzare il port. Non ci resta che attendere e vedere cosa deciderà di fare Pearl Abyss.

Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Crimson Desert.