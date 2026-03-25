Crimson Desert: come rubare, borseggiare e altri crimini

Se siete arrivati qui, però, è probabile che abbiate notato il prompt "ruba" in grigio, impossibile da attivare. Tranquilli: è normale. Di seguito vi spieghiamo come iniziare a rubare , come ottenere gli strumenti necessari e qualche suggerimento per diventare ladri provetti.

Crimson Desert è un mondo vasto e pieno di opportunità, ma anche ricco di meccaniche spiegate in modo piuttosto sbrigativo. Tra queste c'è la possibilità di rubare , borseggiare i PNG o ripulire le abitazioni: potete farlo liberamente, almeno finché nessuno vi scopre.

In alternativa, all'inizio del Capitolo 2 potete accettare la Taglia del malvivente Jeffrey , sempre a Hernand. Il criminale si aggira per la città ed è facilmente riconoscibile dal gilet con cappuccio blu scuro. Una volta catturato e consegnato alle autorità riceverete una Maschera e una ricompensa in denaro. È anche possibile ottenerne una come bottino casuale sconfiggendo banditi . Una volta ottenuta la Maschera, vi basta equipaggiarla tramite il menu radiale delle armi ogni volta che sentite l'irrefrenabile impulso di rubare qualcosa.

Ottenerla non è difficile, fortunatamente. All'inizio dell'avventura il metodo più rapido è visitare la bottega clandestina del contrabbandiere Grimrak , poco fuori da Hernand, a sud-est della chiesa. Qui potete acquistare la Maschera per 10 monete di rame. Lo stesso venditore propone anche la Chiave, che costa 30 monete di rame e apre quasi tutte le porte chiuse: un oggetto indispensabile per chi vuole intraprendere la carriera di ladro.

Il vandalismo è un'infrazione frequente: spesso accade galoppando a tutta velocità e distruggendo staccionate o paletti, ma può verificarsi anche usando abilità di movimento come il doppio salto o la spinta. L'aggressione consiste nel placcare un personaggio o colpirlo a mani nude dopo aver riposto l'arma a due mani. Infine, l'omicidio , inutile dirlo, è il crimine più grave.

Il borseggio funziona in modo semplice: correte verso un PNG, urtatelo e premete il pulsante che appare subito dopo l'impatto. Potete anche comportarvi da veri banditi rubando carri e bestiame. I carri vanno portati a un ricettatore specializzato, l'unico disposto ad acquistarli, mentre il bestiame può essere venduto al mercato nero.

Come farla franca o rimediare ai vostri crimini

Dopo un furto, appare un cerchio rosso nella mini-mappa intorno alla vostra posizione e in alto a destra compare il tipo di crimine commesso, accompagnato da una barra che si svuota lentamente. Se nessuno vi individua prima che la barra si azzeri, siete al sicuro. Non è obbligatorio uscire dal cerchio, ma se le guardie vi vedono lo scontro è inevitabile e, se le uccidete, diventerete ricercati per omicidio.

Anche dopo un borseggio e altre tipologie di crimini compare un cerchio rosso sulla mini-mappa, ma in questo caso l'obiettivo è uscirne il più rapidamente possibile: se restate all'interno, la vittima si accorgerà del furto e darà l'allarme. Un trucco utile è richiamare il cavallo un attimo prima di borseggiare, così da poter fuggire immediatamente. Se venite scoperti, riceverete una multa o una taglia sulla testa, a seconda della gravità del reato. Essere ricercati non è piacevole: i venditori possono aumentare i prezzi o rifiutarsi di fare affari con voi, i PNG potrebbero scappare alla vostra vista (anche quelli legati alle missioni), mentre guardie e cacciatori di taglie vi braccheranno senza sosta.

Per ripulire la vostra fedina avete due opzioni: pagare per l'assoluzione dei vostri peccati in una chiesa oppure farvi catturare. In quest'ultimo caso finirete in prigione e vi verrà sottratta una somma pari alla taglia. Se non avete abbastanza denaro, le vostre finanze andranno in negativo e non guadagnerete nulla finché non lo riporterete a zero. A prescindere da quanto siete stati spietati e irruenti, stando alla nostra esperienza una taglia non può superare le 100 monete d'argento.