Crimson Desert: come rubare, borseggiare e altri crimini

Crimson Desert è un mondo vasto e pieno di opportunità, ma anche ricco di meccaniche spiegate in modo piuttosto sbrigativo. Tra queste c'è la possibilità di rubare, borseggiare i PNG o ripulire le abitazioni: potete farlo liberamente, almeno finché nessuno vi scopre.
Se siete arrivati qui, però, è probabile che abbiate notato il prompt "ruba" in grigio, impossibile da attivare. Tranquilli: è normale. Di seguito vi spieghiamo come iniziare a rubare, come ottenere gli strumenti necessari e qualche suggerimento per diventare ladri provetti.
Come rubare in Crimson Desert
Per compiere qualunque azione criminale esiste un requisito imprescindibile: indossare la Maschera. Senza questo semplice indumento che copre la parte inferiore del volto non potrete rubare, borseggiare o scassinare, anche se il comando appare a schermo.
Ottenerla non è difficile, fortunatamente. All'inizio dell'avventura il metodo più rapido è visitare la bottega clandestina del contrabbandiere Grimrak, poco fuori da Hernand, a sud-est della chiesa. Qui potete acquistare la Maschera per 10 monete di rame. Lo stesso venditore propone anche la Chiave, che costa 30 monete di rame e apre quasi tutte le porte chiuse: un oggetto indispensabile per chi vuole intraprendere la carriera di ladro.
In alternativa, all'inizio del Capitolo 2 potete accettare la Taglia del malvivente Jeffrey, sempre a Hernand. Il criminale si aggira per la città ed è facilmente riconoscibile dal gilet con cappuccio blu scuro. Una volta catturato e consegnato alle autorità riceverete una Maschera e una ricompensa in denaro. È anche possibile ottenerne una come bottino casuale sconfiggendo banditi. Una volta ottenuta la Maschera, vi basta equipaggiarla tramite il menu radiale delle armi ogni volta che sentite l'irrefrenabile impulso di rubare qualcosa.
Rubare, borseggiare e altre attività criminali
In Crimson Desert esistono diversi tipi di crimini, alcuni dei quali richiedono obbligatoriamente la Maschera. Per rubare, avvicinatevi a un baule, una cassettiera o uno scaffale ed esaminate l'oggetto con la lanterna in mano: comparirà il comando dedicato al furto. Alcune case includono casseforti con piccoli enigmi da risolvere. Ogni furto riduce la vostra reputazione nella città, anche se nessuno vi vede.
Il borseggio funziona in modo semplice: correte verso un PNG, urtatelo e premete il pulsante che appare subito dopo l'impatto. Potete anche comportarvi da veri banditi rubando carri e bestiame. I carri vanno portati a un ricettatore specializzato, l'unico disposto ad acquistarli, mentre il bestiame può essere venduto al mercato nero.
Il vandalismo è un'infrazione frequente: spesso accade galoppando a tutta velocità e distruggendo staccionate o paletti, ma può verificarsi anche usando abilità di movimento come il doppio salto o la spinta. L'aggressione consiste nel placcare un personaggio o colpirlo a mani nude dopo aver riposto l'arma a due mani. Infine, l'omicidio, inutile dirlo, è il crimine più grave.
Come farla franca o rimediare ai vostri crimini
Dopo un furto, appare un cerchio rosso nella mini-mappa intorno alla vostra posizione e in alto a destra compare il tipo di crimine commesso, accompagnato da una barra che si svuota lentamente. Se nessuno vi individua prima che la barra si azzeri, siete al sicuro. Non è obbligatorio uscire dal cerchio, ma se le guardie vi vedono lo scontro è inevitabile e, se le uccidete, diventerete ricercati per omicidio.
Anche dopo un borseggio e altre tipologie di crimini compare un cerchio rosso sulla mini-mappa, ma in questo caso l'obiettivo è uscirne il più rapidamente possibile: se restate all'interno, la vittima si accorgerà del furto e darà l'allarme. Un trucco utile è richiamare il cavallo un attimo prima di borseggiare, così da poter fuggire immediatamente. Se venite scoperti, riceverete una multa o una taglia sulla testa, a seconda della gravità del reato. Essere ricercati non è piacevole: i venditori possono aumentare i prezzi o rifiutarsi di fare affari con voi, i PNG potrebbero scappare alla vostra vista (anche quelli legati alle missioni), mentre guardie e cacciatori di taglie vi braccheranno senza sosta.
Per ripulire la vostra fedina avete due opzioni: pagare per l'assoluzione dei vostri peccati in una chiesa oppure farvi catturare. In quest'ultimo caso finirete in prigione e vi verrà sottratta una somma pari alla taglia. Se non avete abbastanza denaro, le vostre finanze andranno in negativo e non guadagnerete nulla finché non lo riporterete a zero. A prescindere da quanto siete stati spietati e irruenti, stando alla nostra esperienza una taglia non può superare le 100 monete d'argento.