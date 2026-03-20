Crimson Desert, 10 consigli per iniziare al meglio l'enorme GDR di Pearl Abyss

Lo abbiamo già precisato in sede di recensione, ma ci teniamo a sottolinearlo una volta in più: Pearl Abyss sta già lavorando e lavorerà nei prossimi mesi per rifinire un prodotto che ha certamente bisogno di una bella limata ed è quindi probabile che parte dei consigli che vi daremo in questa sede, prossimamente, avranno un peso specifico differente rispetto a quello che hanno mentre redigiamo questo articolo.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione, Crimson Desert è un'avventura contenutisticamente gargantuesca, persino soverchiante per la quantità spropositata di quest, personaggi, luoghi da visitare che incontrerete lungo il percorso. Farsi prendere dal panico , o peggio essere vittima di una confusione totale, è questione di un attimo, soprattutto considerando che il gioco fa pochissimo per mettere a proprio agio il videogiocatore, spiegando in modo chiaro e diretto molte delle sue meccaniche.

Succede qualcosa di simile, pur con un senso completamente diverso beninteso, anche in Crimson Desert. Uno dei primi personaggi che incontrate, difatti, consiglierà all'eroe di non mettersi in testa di parlare con tutte le persone che incontra . Un monito a Kliff, certo, ma soprattutto al videogiocatore. Il modo migliore per giocare all'avventura di Pearl Abyss è di lasciarla scorrere , viverla seguendo il proprio flusso e ritmo. Certo, i completisti si incaponiranno nel voler andare in fondo sin da subito di ogni missione secondaria e di esplorare ogni anfratto, ma non è così che funziona la progressione del gioco. C'è un tempo e un modo per tutto e anche volendo andare dritti al sodo non c'è (quasi) nulla ad impedirvelo. Non mettetevi in testa di parlare con tutti, completare tutte le quest, ottenere ogni tesoro nascosto nell'immediato, vi rovinereste l'esperienza forzando i tempi e mortificando un'avventura da cui, invece, potrete trarne giovamento approcciandola senza l'ansia di dedicarvi a testa bassa ad ogni attività proposta.

Nel thriller sci-fi Tenet di Christopher Nolan, ad un certo punto c'è un personaggio che, rivolgendosi al protagonista, sostanzialmente gli sconsiglia di cercare di capire come funzioni l'entropia inversa, concetto fisico che rende possibile il viaggio nel tempo nel lungometraggio. È un avviso rivolto all'agente speciale impersonato da John David Washington, certo, ma è anche una chiave di lettura del film consegnata allo spettatore. Più ci si arrovella sulla struttura narrativa e sui paradossi temporali innescati dalle azioni dei personaggi, più l'intreccio mostra limiti e storture, causando una compromettente rottura della sospensione dell'incredulità che, al contrario, con una visione che non vuole entrare eccessivamente nel dettaglio, fa vivere allo spettatore un'avventura coinvolgente e affascinante.

Il primo consiglio che vi diamo potrebbe suonarvi strano sulle prime, ma in realtà ha a che vedere con l'approccio al gioco , l'atteggiamento più efficiente da assumere per non rovinarvi l'esperienza e godere di ciò che ha da offrirvi il kolossal di Pearl Abyss.

Imparerete in fretta, insomma, che raggiungere la meta nel modo più breve possibile non contempla affatto il procedere in linea retta. Kliff è un buon scalatore, ma le sue possibilità sono limitate rispetto alle arrampicate che lo aspetterebbero, senza considerare che ogni altura rappresenta in ogni caso una consistente perdita di tempo. Proprio per questo, vale la pena consultare spesso e volentieri la mappa . Tutti i luoghi d'interesse, salvo qualche minuscola eccezione, sono collegati da pratici sentieri, percorribili alla massima velocità in sella al proprio cavallo. Quello che ad una prima analisi può sembrare un lungo e serpeggiante tragitto, nella quasi totalità dei casi è in realtà la via più breve e veloce per giungere a destinazione sani e salvi.

Pywel è un continente incantevole e variegato, naturalisticamente parlando. Pianure verdeggianti, umide paludi, montagne innevate e, naturalmente, una zona desertica dalla sabbia rossastra. Il gigantesco scenario che fa da sfondo all'avventura di Kliff, tuttavia, è anche un luogo tortuoso , ricco di avvallamenti, terreni rocciosi, zone costiere frastagliate.

In questo senso, non c'è un consiglio effettivamente in grado di aiutarvi nella difficoltosa navigazione di menù a tratti ridondanti, non fosse per un'opzione in più, o in meno, che fa capolino tra le varie schermate. L'unico aiuto che ci sentiamo di darvi in questa sede è di stare sempre attenti alla lista di comandi che potete visualizzare in basso a destra dello schermo. Anche se vi sembra che non sia cambiato nulla, o quasi, rispetto ad un attimo prima, anche se vi sembra di essere capitati nello stesso menù che avete già visualizzato decine di altre volte, aguzzate sempre la vista, in cerca del comando che stavate disperatamente cercando, perché potrebbe proprio palesarsi in un angolo dello schermo. Serve pazienza e fede : dopo diverse ore, entrerete in sintonia con un menù che resta indiscutibilmente macchinoso e poco amichevole.

Il tutorial del tutorial

Strettamente legato al punto di cui sopra, più che un vero e proprio consiglio, ci sentiamo solo di dirvi: non arrendetevi mai, non mollate, la soluzione esiste, c'è da qualche parte, tocca capire da soli come funzionano le cose.

Persino capire come funzioni esattamente la pesca risulta difficile

Crimson Desert prova a farvi fare tantissime cose. Sia durante le battaglie, sia durante le quest secondarie, il gioco introduce un gran numero di meccaniche ed espedienti ludici utili sia per ampliare la portata dell'avventura di Kliff, sia per infondere un certo grado di varietà nella produzione. Minigiochi come una versione alternativa del poker, la pesca, il braccio di ferro, ma anche cannoni con cui abbattere postazioni nemiche, giganteschi meccanismi da attivare usando le abilità speciali del protagonista e molto, molto altro.

Il problema, purtroppo, è che ognuna di queste attività, alcune delle quali estremamente situazionali, sono spiegate poco e male. Fugaci didascalie a schermo, fortunatamente recuperabili nell'apposito menù, cercano di fare un minimo di chiarezza, ma in ogni caso risultano avarissime di informazioni e assolutamente incomplete nelle spiegazioni. Anche ciò che bisogna fare per completare la missione di turno viene liquidato con brevissime e fumose frasi. Capire come far funzionare le cose, capire cosa bisogna fare esattamente è spesso un'impresa e non di rado l'unica via è procedere per tentativi.

In questo senso, è fondamentale aiutarsi con le icone sulla mappa, che quantomeno tratteggiano l'area d'interesse della missione di turno. In particolari casi, torna utile leggere la descrizione degli oggetti necessari per il completamento della quest, se ce ne sono. Occhio anche alla lanterna di Kliff. Se si illumina di blu vuol dire che c'è qualcosa a cui prestare attenzione nei dintorni e la risposta ai vostri bisogni potrebbe proprio trovarsi lì.