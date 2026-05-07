Di certo molti giocatori si sono chiesti come fa Crimson Desert a ricevere aggiornamenti così rapidamente, e gli sviluppatori di Pearl Abyss hanno rivelato l'arcano nel corso di un'intervista: a quanto pare, la chiave di tutto è l'esperienza maturata dal team con Black Desert.
"Ogni cosa, dalle patch ai contenuti, viene modificata in tempo reale sulla base del feedback e delle reazioni dei giocatori", ha spiegato il marketing director Will Powers. "Se pianifichi una roadmap dettagliata vuol dire che stai facendo delle supposizioni."
È dunque questo il motivo per cui non esiste una tabella di marcia relativa agli aggiornamenti di Crimson Desert. "Noi non vogliamo basarci su supposizioni riguardo ciò che i giocatori desiderano", ha aggiunto il marketing director.
Secondo Powers, questa filosofia rappresenta qualcosa di piuttosto raro nell'industria videoludica, specialmente considerando il panorama dei grandi open world a base single player.
Un approccio da live service
Aggiornato solo pochi giorni fa con la patch 1.05, Crimson Desert utilizza dunque un approccio da live service per massimizzare l'efficacia e la rapidità degli interventi, spesso essenziali ma non per questo poco importanti, anzi.
Secondo Powers, Pearl Abyss è "un publisher indipendente con un gioco di qualità tripla A", ed è proprio questa struttura più snella che consente allo studio di muoversi molto più rapidamente rispetto ai grandi publisher tradizionali, spesso rallentati da burocrazia e processi interni più complessi.
Certo, la grande frequenza degli aggiornamenti ha sollevato qualche preoccupazione in merito al possibile crunch imposto agli sviluppatori, ma il marketing director ha negato tale eventualità.
Stando alle parole di Powers, infatti, lo studio lavora osservando orari normali e la rapidità degli update è semplicemente il risultato di una struttura produttiva costruita appositamente per introdurre grandi cambiamenti in tempi brevi.
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