Di certo molti giocatori si sono chiesti come fa Crimson Desert a ricevere aggiornamenti così rapidamente, e gli sviluppatori di Pearl Abyss hanno rivelato l'arcano nel corso di un'intervista: a quanto pare, la chiave di tutto è l'esperienza maturata dal team con Black Desert.

"Ogni cosa, dalle patch ai contenuti, viene modificata in tempo reale sulla base del feedback e delle reazioni dei giocatori", ha spiegato il marketing director Will Powers. "Se pianifichi una roadmap dettagliata vuol dire che stai facendo delle supposizioni."

È dunque questo il motivo per cui non esiste una tabella di marcia relativa agli aggiornamenti di Crimson Desert. "Noi non vogliamo basarci su supposizioni riguardo ciò che i giocatori desiderano", ha aggiunto il marketing director.

Secondo Powers, questa filosofia rappresenta qualcosa di piuttosto raro nell'industria videoludica, specialmente considerando il panorama dei grandi open world a base single player.