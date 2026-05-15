Crimson Desert si aggiorna alla versione 1.07 con nuovi boss, nuove abilità e altro

Dopo la patch 1.06 , il nuovo aggiornamento è disponibile in queste ore su tutte le piattaforme e introduce dunque sia correzioni che nuovi contenuti, proseguendo nel grande lavoro di supporto dimostrato finora dal team, che ha continuato ad aggiornare ed espandere il gioco in maniera continuativa dal lancio ad oggi, e prevede anche di far uscire DLC ed espansioni nel prossimo periodo, come suggerito da Pearl Abyss di recente.

Pearl Abyss ha pubblicato il nuovo aggiornamento di Crimson Desert che porta il gioco alla versione 1.07 , introducendo nuovi boss da affrontare più volte, nuove abilità per Damiane e diverse altre novità fra aggiustamenti e miglioramenti vari.

Le novità principali della versione 1.07

La versione 1.07 di Crimson Desert introduce dunque alcuni nuovi boss che possono essere sfidati nell'opzione "rematch", che consente di prendere parte più volte a scontri già incontrati in precedenza, in certi casi spostandoli in altri luoghi.

Le informazioni che seguono potrebbero rappresentare degli spoiler, anche se si tratta di dettagli particolarmente sintetici riferiti dagli sviluppatori nelle note ufficiali della patch, ma consideratevi avvertiti.

Possiamo dunque trovare Muskan nel Bonepit, il Corrupted Caliburn nel Fort Musket, Goyen presso la Spire of the Sun, Draven alla Chiesa di West Demeniss e il Clockwork White Horn al Gate to Advancement.

Tra le altre aggiunte principali ci sono novità soprattutto per Damiane, che ottiene nuove abilità in combattimento che possono essere selezionate nel menù "Fists", l'abilità "Aerial Stan" per Damian e Oongka e il colpo di grazia "Blinding Flash Finisher" per Kliff, da utilizzare senza armi.

Sono stati inoltre aggiunti nuovi tipi di lupo e orso da usare come cavalcature e le redini per alcune di queste.

Per il resto, sono molti gli aggiustamenti e i miglioramenti applicati a diversi ambiti del gioco, che vanno dalla correzione di bug sui contenuti e sulla progressione al miglioramento dei controlli, del sistema di combattimento e dell'interfaccia, oltre che alla grafica e alla localizzazione.

Potete trovare tutti i dettagli nelle note ufficiali della patch a questo indirizzo.