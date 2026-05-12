Crimson Desert spinge gli incassi di Pearl Abyss, che segna un record nel trimestre

Secondo quanto comunicato da Pearl Abyss, il 94% del fatturato del trimestre è legato ai mercati internazionali, con Nord America ed Europa che da soli hanno rappresentato l'81% delle vendite globali, confermando il forte impatto di Crimson Desert in occidente .

Come detto, la crescita su base annuale è stata impressionante : i ricavi sono aumentati del 419,8% (+382,4% rispetto al trimestre precedente), mentre l'utile operativo è cresciuto addirittura del 2.584,8% su base annuale e del 30.200% rispetto al trimestre precedente.

Nello specifico, Pearl Abyss ha annunciato ricavi pari a 328,5 miliardi di won (circa 236 milioni di dollari) , un utile operativo di 212,1 miliardi di won (circa 152 milioni di dollari) e un utile netto di 170 miliardi di won (circa 122 milioni di dollari).

Un successo equilibrato

A quanto pare le vendite di Crimson Desert sono state perfettamente equilibrate fra PC e console, con una suddivisione a metà che ha monopolizzato sinergicamente i risultati documentati da Pearl Abyss per quanto concerne il trimestre che si è concluso lo scorso 31 marzo.

Secondo lo studio sudcoreano, le ragioni di questo grande successo sono legate anche all'efficacia del motore grafico BlackSpace Engine, che ha consentito agli sviluppatori di creare un enorme open world visivamente ricco e suggestivo, e al rapido supporto post-lancio.

Ad ogni modo, anche Black Desert continua a macinare ottimi numeri: la versione PC ha appena celebrato il suo decimo anniversario in occidente, mentre la versione console è al suo sesto anno di vita ed entrambe hanno celebrato con nuovi eventi speciali e tornei.