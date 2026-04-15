Crimson Desert ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, è un grande successo

Ricordiamo, infatti, che la comunicazione sul raggiungimento del traguardo dei 4 milioni di copie vendute è giunto solo un paio di settimane fa, tanto per avere un'idea del ritmo a cui il gioco si sta imponendo sul mercato.

Il team ringrazia tutti per questo nuovo risultato, che sembra peraltro non rappresentare affatto la conclusione del percorso, considerando la velocità con cui è stato raggiunto e il ritmo mantenuto da Crimson Desert in questa prima finestra di lancio, dunque attendiamo ulteriori aggiornamenti a breve.

A breve distanza dall'ultimo aggiornamento, Pearl Abyss comunica che Crimson Desert ha già raggiunto un altro importante traguardo di vendite , avendo superato i 5 milioni di copie vendute nel complesso, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un mondo di Greymane

In effetti, il risultato annunciato oggi sembra proprio in linea con le previsioni di Pearl Abyss, se non superiore a queste: ricordiamo che il team aveva riferito che il raggiungimento dei 5 milioni di copie sarebbe arrivato in breve tempo, e in effetti così è stato.



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Dopo un'accoglienza un po' contrastante da parte della critica e qualche problema tecnico iniziale, Crimson Desert ha comunque saputo conquistare il pubblico ed è diventato in breve un grande successo.

"Greymanes, grazie per gli oltre 5 milioni di copie vendute", si legge nel messaggio ufficiale pubblicato da Pearl Abyss in queste ore. "Crimson Desert ha venduto oltre 5 milioni di copie!" Viene riferito dal team, specificando peraltro la dicitura "sold through" che si riferisce alle vendite effettive.

"Grazie a tutti i Greymane che si sono uniti a noi in questo viaggio, hanno provato il mondo di Pywel e supportato il gioco. Raggiungere questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto e siamo davvero molto grati".