Star Wars Eclipse è ancora nei guai e Quantic Dream vorrebbe separarsi da NetEase

Le voci di corridoio sui problemi legati allo sviluppo di Star Wars Eclipse sono ormai una sorta di tradizione, visto che hanno iniziato ad emergere praticamente da poco dopo l'annuncio stesso del gioco, dunque non stupisce il fatto che un altro report sembri confermare questi guai nel corso dei lavori, con tanto di Quantic Dream che vorrebbe separarsi da NetEase.

Il giornalista Mike Straw di Insider Gaming, che in passato a ha dimostrato di avere qualche fonte affidabile, ha ribadito ancora una volta che Star Wars Eclipse si trova in "development hell", espressione che indica una lavorazione complicata e piena di problemi nel corso dello sviluppo.

La situazione sarebbe aggravata anche da una crescente frustrazione all'interno del team Quantic Dream, con lo studio che starebbe manifestando il desiderio di staccarsi da NetEase, il colossale editore cinese.