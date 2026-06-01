Star Wars Eclipse è ancora nei guai e Quantic Dream vorrebbe separarsi da NetEase

Le voci di corridoio sui problemi legati allo sviluppo di Star Wars Eclipse sono ormai una sorta di tradizione, visto che hanno iniziato ad emergere praticamente da poco dopo l'annuncio stesso del gioco, dunque non stupisce il fatto che un altro report sembri confermare questi guai nel corso dei lavori, con tanto di Quantic Dream che vorrebbe separarsi da NetEase.
Il giornalista Mike Straw di Insider Gaming, che in passato a ha dimostrato di avere qualche fonte affidabile, ha ribadito ancora una volta che Star Wars Eclipse si trova in "development hell", espressione che indica una lavorazione complicata e piena di problemi nel corso dello sviluppo.
La situazione sarebbe aggravata anche da una crescente frustrazione all'interno del team Quantic Dream, con lo studio che starebbe manifestando il desiderio di staccarsi da NetEase, il colossale editore cinese.
Una lunga storia travagliata
Dopo quasi cinque anni dall'annuncio iniziale, Star Wars Eclipse sembra non essersi ancora stabilizzato, mentre Quantic Dream ha definitivamente chiuso Spellcasters Chronicles, considerato ormai un fallimento totale.
Tutto questo ovviamente ha generato un notevole malcontento, sia da parte del team di sviluppo che di NetEase, dunque una possibile risoluzione del contratto che lega le due compagnie potrebbe arrivare prossimamente, forse attraverso una vendita a un'altra entità.
Il fatto che Spellcasters Chronicles dovesse rappresentare una sorta di ancora di salvezza per Quantic Dream, in grado magari di fornire anche i fondi per completare lo sviluppo di Star Wars Eclipse, fa capire come il fallimento del gioco multiplayer possa avere ricadute importanti anche sull'altro progetto.
Nonostante tutto, diverse voci di corridoio sostengono che il nuovo titolo su Star Wars potrebbe essere mostrato alla Summer Game Fest o durante l'Xbox Games Showcase di questa settimana, sebbene possa essere ancora lontano dalla sua uscita.
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