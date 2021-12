Star Wars Eclipse: il nuovo gioco di Quantic Dream annunciato con un trailer ai TGA 2021

Durante il corso dei The Game Awards 2021, un trailer ha annunciato Star Wars Eclipse, il nuovo gioco di Quantic Dream e Lucasfilm Games ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, Star Wars Eclipse è descritto come un action adventure che promette di offrire grande libertà ai giocatori, mettendo nelle loro mani i destini di più personaggi giocabili. Come accennato in apertura, il gioco è in sviluppo presso gli studi di Quantic Dream, autori di Heavy Rain e Detroit: Become Human, confermando così i rumor dei scorsi mesi.

Nel player qui sopra trovate il primo trailer ufficiale, che seppur non offra nessuna sequenza di gameplay, include tutti gli elementi caratteristici di Star Wars, come gli immancabili scontri tra con spade laser, città ricche di fascino e battaglie nello spazio. Alla fine del trailer è possibile notare una misteriosa figura ricoperto da una melma nera, che sia il villain di Eclipse? È ancora presto per dirlo.

Star Wars Eclipes, infatti, è attualmente ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e al momento non è chiaro su quali piattaforme sarà disponibile.

