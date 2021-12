Senua's Saga: Hellblade 2, il primo video di gameplay dai TGA 2021

In occasione dei The Game Awards 2021 è stato mostrato il primo video di gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2, l'attesissimo nuovo capitolo del franchise di Ninja Theory, uno degli Xbox Game Studios.

Il video mostra Senua e alcuni suoi compagni che avanzano silenziosamente verso una gigantesca craeatura, protetti dalle ombre della notte. L'essere è enorme e senza bocca e davvero impressione. Dopo che la creatura si è addormentata, i nostri le danno fuoco per provare a ucciderla.

Senua si ritrova quindi da sola in mezzo a una fitta nebbia a confrontarsi con l'essere ancora in vita che inizia a inseguirla. Gli uomini della sua tribù tentano di fermarlo con delle lance infuocate, ma sembra inarrestabile. Nemmeno una trappola di fuoco può nulla.

Senua si ritira quindi dietro a una barricata, che viene prontamente sfondata dall'essere. Il filmato chiude sul volto della donna, che versa una lacrima per l'essere.

Davvero impressionante, soprattutto considerando che è stato realizzato con il motore di gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Non ha ancora una data d'uscita, ma a questo punto non vediamo davvero l'ora di poterci giocare.