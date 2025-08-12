Il trailer di lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced è feroce e intenso

Sul fronte dei contenuti troviamo infine la modalità Dark Rot , con la sua morte permanente e gli elementi roguelike che massimizzano la sfida; un Photo Mode migliorato, con diversi strumenti aggiuntivi; e il commento degli sviluppatori, con quattro ore di considerazioni da parte degli autori.

La versione PC ha inoltre ricevuto un nuovo preset qualitativo, "Molto Alto" , per consentire agli utenti in possesso di determinate configurazioni di godere di una grafica ancora più spettacolare e impattante. Il gioco è stato ottimizzato anche per Steam Deck.

Disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, la nuova edizione dell'ex esclusiva Microsoft introduce alcune importanti novità; a partire dalla modalità Prestazioni, che consente di far girare l'esperienza a 60 fps anche su console , nello specifico PlayStation 5, PS5 Pro e Xbox Series X.

Ninja Theory ha pubblicato il trailer di lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced , che come da aspettative si presenta nella forma di un montaggio intenso, feroce, spettacolare e inquietante... proprio come il gioco.

Un viaggio sensoriale

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced, il titolo di Ninja Theory si riconferma anche su PS5 un viaggio sensoriale, caratterizzato da una direzione artistica straordinaria e da un mix di personaggi e scenari realizzati in maniera eccellente.

Non si tratta tuttavia di un gioco che eccelle sul fronte del gameplay, anzi mette in campo meccaniche particolarmente limitate e prive di qualsiasi forma di progressione, restando coerente con l'idea della saga anche a costo di dividere il pubblico, cosa che è puntualmente avvenuta.