Il trailer di lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced è feroce e intenso

Ninja Theory ha pubblicato il trailer di lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced, che come da aspettative si presenta nella forma di un montaggio intenso, feroce, spettacolare e inquietante... proprio come il gioco.
Disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, la nuova edizione dell'ex esclusiva Microsoft introduce alcune importanti novità; a partire dalla modalità Prestazioni, che consente di far girare l'esperienza a 60 fps anche su console, nello specifico PlayStation 5, PS5 Pro e Xbox Series X.
La versione PC ha inoltre ricevuto un nuovo preset qualitativo, "Molto Alto", per consentire agli utenti in possesso di determinate configurazioni di godere di una grafica ancora più spettacolare e impattante. Il gioco è stato ottimizzato anche per Steam Deck.
Sul fronte dei contenuti troviamo infine la modalità Dark Rot, con la sua morte permanente e gli elementi roguelike che massimizzano la sfida; un Photo Mode migliorato, con diversi strumenti aggiuntivi; e il commento degli sviluppatori, con quattro ore di considerazioni da parte degli autori.
Un viaggio sensoriale
Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced, il titolo di Ninja Theory si riconferma anche su PS5 un viaggio sensoriale, caratterizzato da una direzione artistica straordinaria e da un mix di personaggi e scenari realizzati in maniera eccellente.
Non si tratta tuttavia di un gioco che eccelle sul fronte del gameplay, anzi mette in campo meccaniche particolarmente limitate e prive di qualsiasi forma di progressione, restando coerente con l'idea della saga anche a costo di dividere il pubblico, cosa che è puntualmente avvenuta.