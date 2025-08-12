OpenAI testa l'imposizione di un nuovo limite di messaggi settimanali per ChatGPT-5 Thinking

OpenAI sta testando un nuovo limite settimanale di 3.000 messaggi GPT-5 Thinking per gli utenti ChatGPT Plus, nel tentativo di rispondere alle critiche sui vincoli introdotti con il lancio di GPT-5. La novità, confermata dal CEO Sam Altman in una serie di post su X, rappresenta un aumento rispetto ai limiti attuali e potrebbe rendere GPT-5 uno dei modelli più accessibili sul mercato. Altman ha precisato che l'azienda non intende fermarsi qui: l'obiettivo è alzare tutti i limiti di utilizzo dei modelli a valori superiori a quelli precedenti al debutto di GPT-5. Questa mossa mira a bilanciare costi, capacità di calcolo e soddisfazione degli utenti, dopo che alcuni avevano accusato OpenAI di limitare l'uso per motivi economici.

Critiche ricorrenti Un'altra delle critiche più ricorrenti riguarda la mancanza di trasparenza su quando GPT-5 passa automaticamente da "Thinking" a modelli più piccoli, come GPT-5-mini. Per risolvere questo problema, OpenAI sta testando un indicatore nell'interfaccia utente che mostrerà chiaramente quale modello è in uso. OpenAI fa marcia indietro: torna GPT-4o dopo la rivolta degli utenti Secondo Altman, l'uso dei modelli di ragionamento è in forte crescita: tra gli utenti gratuiti, la percentuale giornaliera è passata da meno dell'1% al 7%, mentre per gli utenti Plus è salita dal 7% al 24%. Questa tendenza rende ancora più rilevante l'aumento dei limiti, che dovrebbe essere implementato nel corso delle prossime ore.